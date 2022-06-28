Экономика

Банк «Открытие» и Минздрав России договорились о сотрудничестве

Экономика 28.06.2022 15:45
0
28.06.2022 15:45


Банк «Открытие» и Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.
Соглашение предусматривает создание условий для долгосрочного сотрудничества и взаимодействия в сфере здравоохранения.
Достигнуты договорённости по расширению возможностей банковского обслуживания для работников Минздрава и подведомственных организаций, участия в льготных государственных программах ипотечного кредитования и зарплатном проекте, позволяющих получить доступ ко всей линейке продуктов банка на уникальных условиях.
Стороны выразили заинтересованность в проведении совместных обучающих семинаров и круглых столов в рамках согласованных программ. Документ предусматривает возможность участия банка «Открытие» в социальных, культурных мероприятиях и проектах, организованных Минздравом России.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
28.06.2022 15:28
Экономика 28.06.2022 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2022 12:37
Экономика 28.06.2022 12:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2022 12:15
Экономика 28.06.2022 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2022 10:33
Экономика 28.06.2022 10:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2022 08:45
Экономика 28.06.2022 08:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2022 08:36
Экономика 28.06.2022 08:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.06.2022 14:31
Экономика 27.06.2022 14:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.06.2022 14:28
Экономика 27.06.2022 14:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.06.2022 12:33
Экономика 27.06.2022 12:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.06.2022 10:47
Экономика 27.06.2022 10:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.06.2022 10:11
Экономика 27.06.2022 10:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2022 18:01
Экономика 24.06.2022 18:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.06.2022 15:14
Экономика 24.06.2022 15:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2022 13:58
Экономика 24.06.2022 13:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2022 11:26
Экономика 24.06.2022 11:26
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:09
После гибели ребенка в Волжском двух спасателей заключили в СИЗОСмотреть фотографии
16:24
«Кольцо замкнулось»: в Волжском нашли нового-старого перевозчика на городские маршрутыСмотреть фотографии
15:45
Облачные коммуникации: «Ростелеком» обеспечил школу «Долина знаний» связью через интернетСмотреть фотографии
15:34
Ливни, град и грозы в ближайшие часы обрушатся на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
15:34
У исторической лестницы в Волгограде смонтируют 9-километровый водоводСмотреть фотографии
14:52
Часть нижней террасы набережной Волгограда отдали под парковкуСмотреть фотографии
14:49
Дело о гибели двух человек при крушении катера в Камышине передано в судСмотреть фотографии
14:26
Владелец земли в Волго-Ахтубинской пойме выплатит 250 тысяч за вырубку черных тополейСмотреть фотографии
14:00
Еще не мир: в Волгограде поставили на паузу скандал из-за демонтажа балконов-сараевСмотреть фотографии
13:35
В суде Волгограда с нетерпением ждут обвиняемого в афере со свалкамиСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде замглавы района и сотрудник отдела ЖКХ подозреваются в мошенничествеСмотреть фотографии
13:27
«Открытие Авто»: три четверти российских автомобилистов не ждут возвращения европейских марок в ближайшие пару летСмотреть фотографии
13:26
Андрей Бочаров и Альберт Зинченко подписали соглашениеСмотреть фотографии
12:57
Суд отклонил жалобу по делу о гибели баскетболисток из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде студент и бизнесмен отдали по миллиону аферистамСмотреть фотографии
12:16
Программа – насыщенная: волгоградский губернатор Бочаров отправился в ЛуганскСмотреть фотографии
11:06
«Прогресс очевиден»: волгоградские врачи рассказали о восстановлении раненного в ходе СВО военногоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
В Волгограде 49-летний мужчина погиб после наезда на деревоСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде у общежития ВГСПУ по ночам устраивают дикие рейвыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
В Волгограде на руководство ООО «УФР ВГГС» завели уголовное делоСмотреть фотографии
10:01
Под Волгоградом ОТР снимает фильм о главной дороге РоссииСмотреть фотографии
10:01
«Пенсионеров, видимо, не жалко»: волгоградцы со страхом набиваются в дачные автобусыСмотреть фотографии
09:01
Идеальный газон и новая спортивная форма: кто в Волгоградской области поддерживает детский спортСмотреть фотографии
06:07
В Волгограде 28 июня обесточат десятки домовСмотреть фотографии
22:35
В Волгограде посетителя бара «Гелидор» арестовали после жесткой дракиСмотреть фотографии
21:39
Контр-адмирал Генштаба России прибыл с проверкой в ВолгоградСмотреть фотографии
20:35
Лишенному мантии сыну экс-депутата в Волгограде отказали в пересмотре решенияСмотреть фотографии
20:01
«Европа – это не для нас»: в Волгограде в семье беженцев из Донбасса родился первенецСмотреть фотографии
19:12
«Какие претензии к Богу?»: прихожане храма с мироточащими иконами приехали в Волгоград добиваться правдыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:30
В Волжском после гибели ребенка в аквапарке задержали двух спасателейСмотреть фотографииCмотреть видео
 