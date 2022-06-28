Банк «Открытие» и Минздрав России договорились о сотрудничестве





Банк «Открытие» и Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Соглашение предусматривает создание условий для долгосрочного сотрудничества и взаимодействия в сфере здравоохранения.

Достигнуты договорённости по расширению возможностей банковского обслуживания для работников Минздрава и подведомственных организаций, участия в льготных государственных программах ипотечного кредитования и зарплатном проекте, позволяющих получить доступ ко всей линейке продуктов банка на уникальных условиях.

Стороны выразили заинтересованность в проведении совместных обучающих семинаров и круглых столов в рамках согласованных программ. Документ предусматривает возможность участия банка «Открытие» в социальных, культурных мероприятиях и проектах, организованных Минздравом России.