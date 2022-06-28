В суде Волгограда с нетерпением ждут обвиняемого в афере со свалками

В Центральном районном суде Волгограда на сегодня, 28 июня, запланировано очередное заседание по делу о многомиллионных хищениях при расчистке свалок в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», суд в отношении техдиректора ООО «ГринЛайт» Михаила Калонкина забуксовал еще после январских праздников.

Предыдущее заседание, назначенное на 21 июня, согласно открытым данным суда, не состоялось по причине недоставления подсудимого. Ранее в процесс не являлся адвокат техдиректора ООО «ГринЛайт».

По версии следствия, Калонкин замешан в афере с ликвидацией 18 свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В августе 2018 года подведомственное облкомприроды казенное учреждение «Дирекция водохозяйственного строительства» заключила госконтракт с ООО «ГринЛайт». Фирма обязалась ликвидировать отходы со свалок за сумму в 269 миллионов рублей, а также после восстановить более 62 гектаров земель.

Господин Калонкин некоторое время находился в международном розыске. Подсудимый отрицает свою вину в организации многомиллионного мошенничества с деньгами нацпроекта «Экология». Оперативное сопровождение и расследование уголвного дела осуществляло областное УФСБ.

Санкция вменяемой статьи УК РФ предполагает до 10 лет лишения свободы. Калонкин остался единственным не осужденным участником преступной схемы. Ранее в колонию на три года «загремел» экс-председатель облкомприроды Виталий Сазонов. Бывшему директору ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаилу Ситникову суд назначил год и шесть месяцев колонии, Директор ООО «Гринлайт» Александр Фирсов получил 3,5 года.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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