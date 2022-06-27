Администрация Волгограда сообщает о восстановлении автомобильного движения в Краснооктябрьском районе на участке дороги, где 27 июня днем произошел порыв на магистральном трубопроводе.

– Сразу после окончания восстановительных работ по улице 39-й Гвардейской дивизии специалисты Концессий произвели засыпку котлована песком и сформировали щебеночное основание, – сообщили ИА «Высота 102» в городской администрации. – В настоящее время движение автотранспорта на участке от малого проспекта имени Ленина до улицы Кузнецова открыто с сужением проезжей части в месте восстановленного участка дороги. В ближайшее время согласно технологии на участке будет восстановлено асфальтобетонное покрытие.

Напомним, что порыв утром произошел на трубопроводе диаметром 1000 мм. Оперативно аварийная бригада выявила место течи и устранила ее за считанные часы. В устранении технологического нарушения были задействованы несколько ремонтных бригад Концессий, а также более 10 единиц спецтехники.

К этому часу подача ресурса возобновлена в полном объеме жителям микрорайонов Дзержинского района и ряду домов в Краснооктябрьском районе. Также нормализовано водоснабжение в поселке Гумрак.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»