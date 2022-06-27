В квартиры жителей Волгограда после аварии возвращается вода





Жители Краснооктябрьского района Волгограда сообщают о подаче воды в квартиры после аварии, случившейся на сетях утром 27 июня.

– Около часа назад вода наконец вернулась в наши квартиры, – не скрывают радости читатели информагентства, проживающие на улице Репина. – На этот час, правда, пока только холодная, но и это уже лучше, чем ничего. Особенно в столь жаркую погоду.

Напомним, что порыв на трубопроводе диаметром 1000 мм произошел накануне вечером в Краснооктябрьском районе. И холодная и горячая вода, по словам горожан, перестала течь около 18.00 26 июня. Утром 27 июня после устранения первой аварийной ситуации снова произошло технологическое нарушение. Однако всего за несколько часов бригада "Концессий водоснабжения" устранила течь и ресурс начал заполнять коммунальные сети.

До конца дня, сообщают коммунальщики, вода придет и в поселок Гумрак, также оставшийся без воды утром 27 июня.