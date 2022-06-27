Экономика

ВТБ запускает сервис быстрой проверки сайтов на безопасность

Экономика 27.06.2022 14:28 Новости компаний
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27.06.2022 14:28 Новости компаний


Пользователям ВТБ Онлайн стала доступна быстрая проверка интернет-ссылок на безопасность. С помощью нового сервиса клиенты смогут понять, является ли адрес мошенническим или фишинговым. Воспользоваться услугой можно в мобильном приложении ВТБ Онлайн на Android.

Процесс проверки web-ссылок в ВТБ Онлайн максимально прост: в приложении нужно найти раздел «Услуги» и выбрать «Проверку ссылок». Затем добавить web-адрес в специальную строку. Через пару секунд система сообщит, безопасен ли переход по ссылке на сайт или нет.

В случае обнаружения фишинга, клиенты ВТБ могут передать данные о подозрительных сайтах и номерах телефонов через чат-бот, контактный-центр или в голосовом ассистенте ВТБ Онлайн. Банк проанализирует информацию и доведет ее до компетентных организаций и ведомств для блокировки. В среднем ежемесячно ВТБ собирает нескольких сотен тысяч обращений о возможном мошенничестве: в мае их число достигло почти 700 тысяч — примерно в 1,5 раза больше, чем в апреле. Это стало рекордным количеством с момента запуска сервиса.

-Фишинг становится все более серьезной проблемой для банковского сообщества, поэтому борьба с ним должна вестись на всех уровнях. Мы постоянно расширяем число сервисов для борьбы с мошенниками. Проверка ресурсов в интернете не займет много времени и не потребует никаких сложных усилий, но зато поможет спасти ваши средства и деньги людей, который могли бы в будущем воспользоваться этим вредоносным сервисом. Для нас очень важна такая форма обратной связи от пользователей, ведь она позволяет нам блокировать фишинговые сайты, защищая средства клиентов, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Чтобы пользователи могли самостоятельно определить потенциально опасную ситуацию при работе в интернете, следует обращать внимание на ряд важных деталей:

·         настоящие сайты редко используют протокол http в ссылках, при переходе на настоящий сайт часто в браузерах появляется значок закрытого замка и всегда указывают информацию правового характера (лицензию, документы компании или сервиса);

·         не нужно переходить по коротким ссылкам вида bit.ly или goo.gl, полученным от незнакомых людей или друзей;

·         следует проверять ссылку на соответствие правильного наименования компании, не допуская замены букв на цифры (например, замена буквы «о» на цифру «0») или наличие лишних символов;

·         если сайт, на котором была совершена покупка, показался подозрительным, стоит незамедлительно заблокировать карту через ВТБ Онлайн или позвонив в банк.

- В рамках борьбы с мошенниками мы не только запускаем новые сервисы, но и предлагаем усилить борьбу с фишингом. В частности, подтверждая идентификацию владельца интернет-ресурса электронной подписью или на портале Госуслуг. В случае финансовых потерь это позволит клиентам предъявить претензии конкретному физическому или юридическому лицу. Соответствующие поправки мы сейчас обсуждаем с органами власти и рассчитываем, что в значительной мере они смогут решить вопрос финансового мошенничества, который давно стал одной из крупнейших угроз для населения, — добавил Никита Чугунов.

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