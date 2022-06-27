В Краснооктябрьском районе Волгограда аварийная бригада устраняет второй за сутки порыв на магистральном трубопроводе. Как сообщает ИА «Высота 102» вернуть воду в дома волгоградцев бригада планирует до конца дня.

Корреспонденты информагентства побывали на месте.





– На пересечении улиц проспект Ленина и 39-я Гвардейская была обнаружена аварийная ситуация на водоводе диаметром 1000 мм, – сообщил Игорь Стоматов, заместитель главного инженера по эксплуатации «Концессий водоснабжения». – Данный водовод был построен и смонтирован в 60-х годах прошлого века и имеет высокую степень износа. На сроки устранения аварийной ситуации повлияло наличие зеленых насаждений в непосредственном месте проведения работ и опора освещения.









Устранить аварию на сетях водоснабжения в Краснооктябрьском районе Волгограда планируют до конца дня 27 июня. Как сообщает корреспондент информационного агентства, основные работы уже произведены, сейчас рабочие проверяют их качество. Если труба во время испытаний выдержит напор, аварийная бригада приступит к засыпке ямы.





По словам жителей Краснооктябрьского района, без горячей и холодной воды они остаются с 18.00 26 июня. По данным администрации Волгограда, воды нет как минимум в 10 домах северного района. Кроме того, из-за аварии на магистральном водопроводе без ресурса остался поселок Гумрак, а Жилгородок и Семь ветров получают воду на пониженном давлении.





Из-за аварии, добавим, перекрыт участок дороги, где произошел порыв, временно ограничено движение. Водителям рекомендуется учитывать текущую обстановку при планировании маршрута передвижения.





Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"

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