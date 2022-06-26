В Волгограде в лобовом ДТП пострадали двое детей и взрослый

В Тракторозаводском районе Волгограда накануне примерно в 18.45 произошло ДТП с участием двух иномарок. Сообщается о трех пострадавших.

— По предварительной информации, 29-летний водитель за рулем автомашины Mitsubishi Lancer двигался по проспекту имени В. И. Ленина со стороны улицы Ополченской в направлении улицы Михайлова, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На перекрестке при повороте налево на улицу Дегтярева на разрешающий сигнал светофора водитель не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Opel Astra под управлением 30-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении.

По уточненным данным регионального главка МВД, в результате дорожной аварии травмы получили три человека. Пассажиры иномарки Mitsubishi Lancer в возрасте 22, 4 и 7 лет госпитализированы в медучреждение.

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