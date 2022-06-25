Расследования

Под Волгоградом трудный подросток украл из магазинов 23 бутылки алкоголя

Расследования 25.06.2022 16:11
0
25.06.2022 16:11



Перед судом в Волгоградской области предстанет 17-летний юноша по обвинению в совершении серии мелких краж из супермаркетов. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, дознаватели установили, что студент колледжа в Михайловке ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение мелких хищений, но на путь исправления не встал.
По данным следствия, с 5 ноября 2021 года по 22 февраля 2022 года он систематически приходил в сетевые продовольственные магазины, где незаметно брал с полок бутылки со спиртным и, пряча их в пакет, выходил из помещения торговой точки, не оплатив покупки. 
За восемь таких посещений ему удалось похитить 23 бутылки алкогольных напитков на общую сумму около 30 тысяч рублей. В основном он воровал виски, ром и вино. Помимо этого, посетив супермаркет электронной и бытовой техники, злоумышленник похитил компьютерную мышь стоимостью 1300 рублей.
При очередной попытке совершения кражи подростка задержали сотрудники охраны магазина.
Подозреваемому было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158.1 УК РФ (Покушение на мелкое хищение и мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение).
Подросток сознался в содеянном и пояснил, что добытое незаконным путем спиртное распивал, а компьютерную мышь продал неизвестному лицу за 500 рублей, а деньги потратил.
Уголовное дело передано в Михайловский районный суд Волгоградской области.
За содеянное ему грозит до 1 года лишения свободы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

«Ростелеком» предлагает «Лучший старт» в цифровой мир

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Расследования
25.06.2022 15:11
Расследования 25.06.2022 15:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.06.2022 12:12
Расследования 24.06.2022 12:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.06.2022 11:58
Расследования 24.06.2022 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2022 17:11
Расследования 23.06.2022 17:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2022 16:05
Расследования 23.06.2022 16:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2022 12:23
Расследования 23.06.2022 12:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2022 09:46
Расследования 23.06.2022 09:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2022 07:31
Расследования 23.06.2022 07:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.06.2022 18:34
Расследования 22.06.2022 18:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.06.2022 17:13
Расследования 22.06.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.06.2022 12:12
Расследования 22.06.2022 12:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.06.2022 10:01
Расследования 22.06.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2022 15:02
Расследования 21.06.2022 15:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2022 12:23
Расследования 21.06.2022 12:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2022 11:00
Расследования 21.06.2022 11:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:59
Боксер Лебедев и губернатор Бочаров обсудили волгоградский спортСмотреть фотографии
16:21
Боеприпасы ВОВ хранились на стройке в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:11
Под Волгоградом трудный подросток украл из магазинов 23 бутылки алкоголяСмотреть фотографии
15:11
В Волгоградской области нашли пропавшего ребенкаСмотреть фотографии
14:55
Волгоградский губернатор слился с молодежью и накормил зама блинамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
«Утром - ЗОЖ, вечером – молодежь»: на фестивале в Волгограде юных спортсменов учат чемпионыСмотреть фотографии
12:58
В Волгоградской области женщина умерла в центральном паркеСмотреть фотографии
12:46
Сотни студентов открыли в центре Волгограда фестиваль #ТриЧетыреСмотреть фотографии
12:18
В пойме реки Царица в Волгограде построят дорогуСмотреть фотографии
11:56
Бочаров в ГДЮЦе обсуждает с молодежью развитие поймы ЦарицыСмотреть фотографии
11:20
В Камышине Волгоградской области пропал 9-летний мальчикСмотреть фотографии
10:43
Гостей молодежного фестиваля в Волгограде кормят деликатесамиСмотреть фотографии
10:09
Под Волгоградом в ДТП с фургонами пострадал пешеходСмотреть фотографии
09:33
Гуляй, молодежь: всё, что известно о фестивале #ТриЧетыре в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:04
Идем на север: благоустройство в Волгограде движется вдоль улицы ЧуйковаСмотреть фотографии
07:26
В Волгограде защитника памятников судят за разрушение «Дома с лебедями»Смотреть фотографии
23:49
«Родину-мать» в Волгограде осветили лазерами в день Парада ПобедителейСмотреть фотографии
23:09
В 2 районах Волгограда 25 июня отключат светСмотреть фотографии
22:15
В Волгограде инженеры и спортсмены разыграли футбольный кубокСмотреть фотографии
20:54
Под Волгоградом 1 июля закроют железнодорожный переездСмотреть фотографии
20:04
Волгоградцам напомнили об изменении схемы движения 25 июняСмотреть фотографии
19:21
Реконструировать нельзя расселить: чиновники ответили жильцам «убитой» пятиэтажки под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:14
«По одной семье от класса»: мэрия Волгограда в чатах обеспечивает явку на фестивальСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде слегка качнулись цены на бензинСмотреть фотографии
16:59
В Волжском легковушка снесла ограду и вылетела на трамвайные путиСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде эвакуируют посетителей и персонал ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгограде природоохранный прокурор собрал силовиков и чиновниковСмотреть фотографии
15:22
В Волгограде возобновилась работа приложений по услугам таксиСмотреть фотографии
15:14
В Уралсиб Бизнес Онлайн доступны конверсионные операции с казахстанским тенгеСмотреть фотографии
15:10
Ураганный ветер в Волгоградской области повалил дерево на иномарки: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 