Под Волгоградом трудный подросток украл из магазинов 23 бутылки алкоголя









Перед судом в Волгоградской области предстанет 17-летний юноша по обвинению в совершении серии мелких краж из супермаркетов. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, дознаватели установили, что студент колледжа в Михайловке ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение мелких хищений, но на путь исправления не встал.

По данным следствия, с 5 ноября 2021 года по 22 февраля 2022 года он систематически приходил в сетевые продовольственные магазины, где незаметно брал с полок бутылки со спиртным и, пряча их в пакет, выходил из помещения торговой точки, не оплатив покупки.

За восемь таких посещений ему удалось похитить 23 бутылки алкогольных напитков на общую сумму около 30 тысяч рублей. В основном он воровал виски, ром и вино. Помимо этого, посетив супермаркет электронной и бытовой техники, злоумышленник похитил компьютерную мышь стоимостью 1300 рублей.

При очередной попытке совершения кражи подростка задержали сотрудники охраны магазина.

Подозреваемому было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158.1 УК РФ (Покушение на мелкое хищение и мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение).

Подросток сознался в содеянном и пояснил, что добытое незаконным путем спиртное распивал, а компьютерную мышь продал неизвестному лицу за 500 рублей, а деньги потратил.

Уголовное дело передано в Михайловский районный суд Волгоградской области.

За содеянное ему грозит до 1 года лишения свободы.



