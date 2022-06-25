Под Волгоградом трудный подросток украл из магазинов 23 бутылки алкоголя

Расследования 25.06.2022 16:11
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25.06.2022 16:11
Перед судом в Волгоградской области предстанет 17-летний юноша по обвинению в совершении серии мелких краж из супермаркетов. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, дознаватели установили, что студент колледжа в Михайловке ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение мелких хищений, но на путь исправления не встал.
По данным следствия, с 5 ноября 2021 года по 22 февраля 2022 года он систематически приходил в сетевые продовольственные магазины, где незаметно брал с полок бутылки со спиртным и, пряча их в пакет, выходил из помещения торговой точки, не оплатив покупки.
За восемь таких посещений ему удалось похитить 23 бутылки алкогольных напитков на общую сумму около 30 тысяч рублей. В основном он воровал виски, ром и вино. Помимо этого, посетив супермаркет электронной и бытовой техники, злоумышленник похитил компьютерную мышь стоимостью 1300 рублей.
При очередной попытке совершения кражи подростка задержали сотрудники охраны магазина.
Подозреваемому было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158.1 УК РФ (Покушение на мелкое хищение и мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение).
Подросток сознался в содеянном и пояснил, что добытое незаконным путем спиртное распивал, а компьютерную мышь продал неизвестному лицу за 500 рублей, а деньги потратил.
Уголовное дело передано в Михайловский районный суд Волгоградской области.
За содеянное ему грозит до 1 года лишения свободы.
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