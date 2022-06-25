В Волгоградской области нашли пропавшего ребенка









Полицейские обнаружили пропавшего накануне в Камышине 9-летного мальчика. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, ребенок жив.

- Инспекторы ПДН обнаружили ребенка. Установлено, что он пошел ночевать домой к новому другу, с которым познакомился накануне. С мальчиком все в порядке, противоправных действий в отношении него не совершено. В настоящее время с ребенком и его матерью работают инспекторы по делам несовершеннолетних, - сообщили в главке.

Напомним, 24 июня в 21:25 в Межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский» обратилась мать ребенка. Женщина сообщила, что в 19.00 ее сын ушел гулять из дома по ул. Королева-16А и домой не вернулся.

По тревоге был поднят личный состав отдела. Поиски ребенка велись всю ночь, поиски продолжились и сегодня, 25 июня.



