Реконструировать нельзя расселить: чиновники ответили жильцам «убитой» пятиэтажки под Волгоградом





Администрация Волжского не планирует расселять жильцов аварийной пятиэтажки по улице Пушкина, 36. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии города-спутника, проведение ремонтных работ требуется только в местах общего пользования, поэтому отселение при проведении реконструкции необязательно.

– Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города Волжского были проведены мероприятия по уведомлению собственников помещений многоквартирного дома No 36 по ул. Пушкина о необходимости проведения общего собрания собственников помещений и принятия положительного решения о реконструкции многоквартирного дома, а также о финансировании данных мероприятий, – сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на редакционный запрос ИА «Высота 102. – В связи с тем, что проведение ремонтных работ требуется только в местах общего пользования, отселение при проведении реконструкции необязательно.

Также в мэрии отмечают, что при реконструкции многоквартирного дома могут быть использованы не только средства собственников помещений, но и средства фонда капитального ремонта общего имущества.

Обязанность принимать решение о реконструкции дома в администрации также возложили на собственников.

– Инициатором проведения общего собрания собственников помещений может выступить любой из собственников помещений в этом многоквартирном доме, – сообщили в администрации Волжского.

Напомним, жители пятиэтажного дома №36, расположенного в городе Волжском на улице Пушкина, с 2016 года ждут расселения. Построенное 57 лет назад здание ни разу не видело капитального ремонта. Бывшее общежитие буквально трещит по швам: регулярно протекает крыша, обваливаются фрагменты потолка и стен, в коридорах и туалетах отсутствует освещение, а древняя проводка может привести к пожару в любой момент.