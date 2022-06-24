Общество

Реконструировать нельзя расселить: чиновники ответили жильцам «убитой» пятиэтажки под Волгоградом

Общество 24.06.2022 19:21
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24.06.2022 19:21


Администрация Волжского не планирует расселять жильцов аварийной пятиэтажки по улице Пушкина, 36. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии города-спутника, проведение ремонтных работ требуется только в местах общего пользования, поэтому отселение при проведении реконструкции необязательно.

–  Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города Волжского были проведены мероприятия по уведомлению собственников помещений многоквартирного дома No 36 по ул. Пушкина о необходимости проведения общего собрания собственников помещений и принятия положительного решения о реконструкции многоквартирного дома, а также о финансировании данных мероприятий, – сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на редакционный запрос ИА «Высота 102. –  В связи с тем, что проведение ремонтных работ требуется только в местах общего пользования, отселение при проведении реконструкции необязательно.

Также в мэрии отмечают, что при реконструкции многоквартирного дома могут быть использованы не только средства собственников помещений, но и средства фонда капитального ремонта общего имущества.

Обязанность принимать решение о реконструкции дома в администрации также возложили на собственников. 

– Инициатором проведения общего собрания собственников помещений может выступить любой из собственников помещений в этом многоквартирном доме, – сообщили в администрации Волжского. 

Напомним, жители пятиэтажного дома №36, расположенного в городе Волжском на улице Пушкина, с 2016 года ждут расселения. Построенное 57 лет назад здание ни разу не видело капитального ремонта. Бывшее общежитие буквально трещит по швам: регулярно протекает крыша, обваливаются фрагменты потолка и стен, в коридорах и туалетах отсутствует освещение, а древняя проводка может привести к пожару в любой момент. 

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