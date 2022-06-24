







Жильцы пятиэтажного дома №36, расположенного в городе Волжском на улице Пушкина, с 2016 года ждут расселения. Построенное 57 лет назад здание ни разу не видело капитального ремонта. Сегодня бывшее общежитие буквально трещит по швам: здесь регулярно протекает крыша, обваливаются фрагменты потолка и стен, в коридорах и туалетах отсутствует освещение, а древняя проводка может привести к пожару в любой момент.

Корреспонденты ИА «Высота 102» накануне побывали в этом здании. Назвать его домом, пожалуй, могут только местные жители. Волжанам попросту больше негде жить.





– В 2018 году в здании чуть не выгорел весь пятый этаж из-за замыкания проводки, – с такими словами встречают на входе в подъезд журналистов жильцы пятиэтажки. – После пожара, естественно, нам пришлось делать ремонт в комнатах. Расходы на такие дела давно стали привычными.

Система отопления в доме, по словам жителей дома № 36 на улице Пушкина, перестала функционировать, зимой волжанам, с их слов, приходится включать калориферы.





Помимо этого, в общей душевой на первом этаже вот уже почти как год из труб в подвал стекает вода, а по комнатам расползается плесень. В квартирах завелись тараканы и мыши, на которых управа одна – постоянная обработка жилищ химикатами.





– Подвалы вообще не обрабатываются, тараканы ночью полчищами ходят, – рассказывает жительница дома Зульфия Джиксимбаева. – Травили, травили – и бесполезно. Сколько денег на это все потрачено, можно с ума сойти.

Жильцы дома открывают краны и предлагают дождаться горячей воды. Говорят, что этого им не удается долгие годы. Чтобы помыться, нужно идти в душевую, где нет ни света, ни раздельных кабинок.





Несмотря на отсутствие элементарных благ в пятиэтажном доме, управляющая компания УК «Спектр» исправно собирает деньги с жильцов под видом платы на коммунальные услуги и обслуживание общедомового имущества. Людям же приходится своими силами поддерживать порядок во дворе и в подъезде.

Отметим, что связаться с представителями управляющей компании корреспондентам информагентства не удалось. На протяжении нескольких дней дозвон по указанным в Сети и платежках номерам телефона не принес никакого результата. Со слов волжан, и они годами не в состоянии достучаться до «Спектра».

Добавим, что в здании на улице Пушкина среди прочих вынуждены выживать инвалиды по слуху и колясочники. Людям с ограниченными возможностями особенно тяжело справляться с бытом в таких условиях – им сложно элементарно принять душ и даже передвигаться по коридорам. Однако, администрацию Волжского, утверждают горожане, это не особо волнует – вместо помощи чиновники предлагают сделать ремонт помещений. За счет жильцов, конечно (подтверждающий это документ есть в распоряжении редакции – Прим.ред.).

– В администрация города мне дали постановление, что аварийный дом подлежит реконструкции и я должна ее оплатить, – рассказывает инвалид 3 группы по слуху Галина Горлова. – А если я не смогу до указанного срока сделать ремонт за свой счет, то комната, которую я купила также за собственные деньги, якобы перейдет во владения муниципалитета. Почему я должна здесь все чинить, а не УК и органы власти?

В 2018 году после тяжб жители дома все-таки добились от мэрии ремонта. Однако долгожданное событие обернулось новой бедой: за обшарпанные стены и пластик вместо нормальных труб волжане дорого поплатились.

– Вместо нормальных металлических труб нам установили пластиковые, которые за несколько недель после ремонта уже начали разваливаться, – добавляют красок мрачной картине жильцы. – А через еще пару недель в душевых и туалетах посыпалась с новых дверей краска – почти вся слезла, а на ее месте появились огромные пятна плесени.

После десятка безуспешных обращений и обивания порогов администрации и других надзорных органов терпение у жителей пятиэтажки закончилось. Свои законные права они отстаивать в суде города Волжского. Кроме этого, горожане надеются на собрание, которое состоится неподалеку от администрации города Волжского по вопросам защиты прав жителей, столкнувшихся с проблемой расселения.

– На собрании 2 июля в 10:00 будут присутствовать депутаты и юристы, которые возможно смогут нам помочь с переселением, – рассказывает жительница дома Галина Чернова. – Жить в подобных нечеловеческих условиях мы устали, мы не хотим никаких капремонтов и никаких ремонтно-восстановительных работ, за которые мы уже дорого поплатились. Мы считаем себя пострадавшими и будем оспаривать постановление о реконструкции за наш счет в суде.

Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в администрацию города Волжского с просьбой прокомментировать данную ситуацию. Однако на момент публикации в мэрии не смогли пояснить, когда будет готов ответ на запрос информагентства. Как только мы получим его, он буде опубликован.

Автор: Леонид Луночкин

Видео, фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»