Общество

«По одной семье от класса»: мэрия Волгограда в чатах обеспечивает явку на фестиваль

Общество 24.06.2022 18:14
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24.06.2022 18:14


Жители Волгограда, чьи дети обучаются в лицее №5, накануне молодежного фестиваля, который состоится в субботу на набережной,  получили сообщения в родительские чаты с принудительным приглашением посетить мероприятия. Как сообщает ИА «Высота 102», авторы сообщений от имени администрации города просят обеспечить явку хотя бы по одной семье с детьми на верхнюю террасу. 

В частности, в сообщении говорится следующее: 

– Администрация города Волгограда приглашает всех волгоградцев 25 июня принять участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня молодежи. На Набережной им. 62-ой армии пройдет фестиваль #ТриЧетыре. Программа его очень обширная. Просим принять участие в мероприятиях с 13.30 до 16.00 по одной семье с детьми от каждого класса. Тех, кто будет на набережной в указанное время, просим сообщить классному руководителю.

На данный момент известно, что подобные сообщения разлетелись по всем родительским чатам волгоградцев, чьи дети обучаются в лицее №5. Редакция информационного агентства запросила комментарий в администрации города с просьбой пояснить, для чего горожан в настоятельно и под отчет приглашают на фестиваль. В мэрии сообщили, что участие в мероприятиях для горожан – дело сугубо добровольное. 

– В рамках Волгоградского молодежного фестиваля #ТриЧетыре 25 июня с 12.00 до 18.00 будет организована досуговая площадка «Семейная» на пересечении улиц Чуйкова и Володарского, – прокомментировали в мэрии. – Педагоги проведут для детей дошкольного и школьного возраста мастер-классы по робототехнике, мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности, игры-эксперименты и т.д. В связи с этим образовательные учреждения информируют родителей учащихся о возможности провести время с семьей на площадке фестиваля. Посещение мероприятий строго добровольное, вход свободный.

Отметим, что масштабный молодежный фестиваль состоится в Волгограде в этом году впервые. Организаторы подготовили обширную программу, которая наверняка заинтересует жителей города-героя и гостей любых возрастов. 

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