В Волжском легковушка снесла ограду и вылетела на трамвайные пути

В Волжском Волгоградской области сегодня, 24 июня, легковой автомобиль вылетел на трамвайные пути. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за дорожной аварии временно приостановлено движение трамваев № 2а и № 3.

— По предварительной информации, 22-летний водитель LADA Priora серого цвета двигался со стороны старой части города по проспекту имени В. И. Ленина и столкнулся с серо-зеленой LADA Priora, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — От удара серо-зеленая LADA Priora столкнулась с автомобилем Volkswagen, затем пробила турникет и вылетела на трамвайные пути.

По уточненным данным полицейского главка МВД, трамваи не задеты. В дорожном инциденте пострадавших нет.

В пресс-службе мэрии Волжского информагентству пояснили, что движение трамваев по маршруту № 2а и № 3 временно приостановлено.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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