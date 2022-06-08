На проспекте Жукова в Волгограде Nissan вылетел на встречную полосу

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 8 июня, на проспекте Жукова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. По словам водителя Nissan, оказавшегося на встречной полосе, в пути ему стало плохо. Мужчина уверяет, что потерял из-за этого управление.

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 14.10 на проспекте по направлению к улице Землячки.

– 62-летний водитель, управляя автомобилем марки Nissan Almera, двигался по проспекту Жукова в сторону улицы Землячки. Напротив дома №157 он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Toyota RAV4, – рассказали в главке региональной полиции.

За рулем встречной машины находился 54-летний мужчина. Помощь медиков волгоградцам, по предварительным данным, не потребовалась.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области