Происшествия

На проспекте Жукова в Волгограде Nissan вылетел на встречную полосу

Происшествия 08.06.2022 17:09
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08.06.2022 17:09


В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 8 июня, на проспекте Жукова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием  двух иномарок. По словам водителя Nissan, оказавшегося на встречной полосе, в пути ему стало плохо. Мужчина уверяет, что потерял из-за этого управление. 

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области,  авария произошла в 14.10 на проспекте по направлению к улице Землячки. 

–  62-летний водитель, управляя автомобилем марки Nissan Almera, двигался по проспекту Жукова в сторону улицы Землячки. Напротив дома №157 он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Toyota RAV4, – рассказали в главке региональной полиции.

За рулем встречной машины находился 54-летний мужчина. Помощь медиков волгоградцам, по предварительным данным, не потребовалась.  

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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