Экономика

ВТБ в Волгограде запустил курьерскую доставку финансовых продуктов за 3 часа

Экономика 24.06.2022 11:26 Новости компаний
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24.06.2022 11:26 Новости компаний


ВТБ запустил курьерскую экспресс-доставку банковских продуктов. В течение трех часов после получения заявки от пользователя специалист банка привезет дебетовую или кредитную карту, а также оформит на месте другие продукты и услуги ВТБ с помощью технологии цифрового подписания. Услуга доступна в 45 городах России, в том числе в Волгограде.

С помощью нового сервиса клиенту больше не придется ждать обратного звонка от банка для утверждения времени и даты визита сотрудника, а доставка с момента заказа до получения продукта сокращается до нескольких часов. Также сводится к минимуму бумажный документооборот – теперь достаточно подписать лишь соглашение об использовании простой электронной подписи (ПЭП) на одном листе. Все остальные документы будут оформлены по технологии цифрового подписания, к которым клиент получит постоянный доступ во вкладке «Мои договоры» в ВТБ Онлайн.

 - Помимо курьерской доставки готовых кредитных и дебетовых карт за три часа, клиент на месте сможет оформить и ряд других продуктов и сервисов банка, используя технологии цифрового подписания. Непосредственно во время визита нашего специалиста можно будет заключить договор клиентского обслуживания, открыть рублевый мастер-счет, подключить пакет услуг «Мультикарта» и дистанционное банковское обслуживание. Клиент получает доступ к ВТБ Онлайн и возможность сразу использовать дебетовую цифровую карту еще до момента получения пластика, – прокомментировал член правления ВТБ Юрий Андресов.

Для вызова курьера клиенту необходимо оформить заявку на сайте банка и выбрать временной слот на доставку в тот же день. Далее курьер свяжется с клиентом непосредственно перед выездом. На встрече будут проведены стандартные процедуры идентификации, выдачи и активации продукта. Все документы клиент подписывает с помощью цифровой подписи.

Собственная курьерская служба ВТБ по выдаче дебетовых и кредитных карт действует с 2021 года и охватывает более 70 городов России.  

 



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