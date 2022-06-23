Экономика

Банк «Открытие» отменил комиссию за обслуживание счета для новых клиентов – предпринимателей

Экономика 23.06.2022 14:43 Новости компаний
0
23.06.2022 14:43 Новости компаний


Банк запустил акцию для новых клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса, отменив комиссии за открытие и ведение расчетного счета в рамках пакета услуг «Свой бизнес». Акция действует до 31 июля 2022 года.
В период действия акции, когда комиссия не взимается, клиенты могут оценить преимущества пакета и использования расчетного счета в банке «Открытие». Также до 31 июля банк будет начислять новым клиентам – предпринимателям 8% годовых на остаток по счету на сумму от 100 тыс. до 50 млн рублей.
В рамках пакета «Свой бизнес» клиентам «Открытия» доступны бесплатные переводы физическим лицам на сумму до 150 тысяч рублей в месяц, бесплатные переводы до 200 тысяч рублей в месяц внутри банка и снятие наличных через бизнес-карту с комиссией от 1,3%. Кроме того, они получают 30 бесплатных внешних платежей.
Участвовать в акции могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной практикой. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» предлагает «Лучший старт» в цифровой мир

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
23.06.2022 13:59
Экономика 23.06.2022 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 13:13
Экономика 23.06.2022 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 12:36
Экономика 23.06.2022 12:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 12:18
Экономика 23.06.2022 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 08:46
Экономика 23.06.2022 08:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2022 17:27
Экономика 22.06.2022 17:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2022 17:16
Экономика 22.06.2022 17:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.06.2022 14:00
Экономика 22.06.2022 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2022 13:37
Экономика 22.06.2022 13:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2022 12:19
Экономика 22.06.2022 12:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.06.2022 12:12
Экономика 22.06.2022 12:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2022 11:18
Экономика 22.06.2022 11:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2022 10:07
Экономика 22.06.2022 10:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.06.2022 14:11
Экономика 21.06.2022 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.06.2022 11:54
Экономика 21.06.2022 11:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:42
Волгоградские депутаты предложили «состарить» Пушкинскую картуСмотреть фотографии
14:26
ФНЛ-2 и точка: РФС окончательно решил судьбу ​волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
14:16
Гостей региона встречает приветственная рассылка с виртуальным путеводителем от МТССмотреть фотографии
13:58
В Волгограде семьям семи погибших в ДНР военнослужащих вручили ордена МужестваСмотреть фотографии
13:33
В центре Волгограда с двух домов украли строительные лесаСмотреть фотографии
13:28
В центре Волгограда бойцы спецназа покажут, на что способныСмотреть фотографии
13:11
Волгоградцев накормят корейской едойСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде на два дня введут запрет на продажу алкоголяСмотреть фотографии
12:26
Успеть к июлю: в ЦПКиО наполняют водой крупнейший в России детский бассейнСмотреть фотографии
12:23
В Волжском у избитого разводным ключом москвича вымогали 13 млн рублейСмотреть фотографии
12:17
Банк «Открытие»: 56% жителей юга считают, что эпидемия COVID-19 еще не закончиласьСмотреть фотографии
11:56
Под Волгоградом риелтора отправили в колонию за махинации на 13 млн рублейСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде ушла из жизни старейший преподаватель «Серебряковки»Смотреть фотографии
10:45
Бочаров объявил особый противопожарный режим в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:24
Крупные противопожарные учения проходят под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:17
В центре Волгограда под Астраханским мостом провалились плитыСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом священника отстранили от служения после ДТП с пострадавшейСмотреть фотографии
07:50
Ливни, грозы и град спрогнозировали на 23 июня в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:31
Домашний арест и новая экспертиза: потерпевшие и СК сообщили подробности по делу волгоградского экс-врачаСмотреть фотографии
22:06
Производитель красок Tikkurila решил уйти из РоссииСмотреть фотографии
21:49
Дачи на севере Волгограда 23 июня оставят без светаСмотреть фотографии
20:43
Смотри на усы: волгоградцы принимают кузнечиков за саранчуСмотреть фотографии
20:11
КТР Волгоградской области объяснил ситуацию с тарифами на воду в КотовоСмотреть фотографии
19:45
Бастрыкин выслушал доклад по делу в отношении волгоградских чиновниковСмотреть фотографии
19:34
В Кировском районе Волгограда устранили аварию на сетях водоснабженияСмотреть фотографии
19:14
В Волгограде 25 июня Астраханский мост закроют для пешеходовСмотреть фотографии
18:56
Трава у дома: волгоградцы жалуются на заросли конопли под окнами многоэтажекСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде задержан ростовчанин, напавший на офицера СКСмотреть фотографии
17:57
Облкомприроды отговаривает волгоградцев от воздушных шаров на выпускныхСмотреть фотографии
17:55
На Волгоград с южной окраины надвигается грозовой фронтСмотреть фотографии
 