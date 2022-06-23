Банк «Открытие» отменил комиссию за обслуживание счета для новых клиентов – предпринимателей

Экономика 23.06.2022 14:43 Новости компаний
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23.06.2022 14:43 Новости компаний
Банк запустил акцию для новых клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса, отменив комиссии за открытие и ведение расчетного счета в рамках пакета услуг «Свой бизнес». Акция действует до 31 июля 2022 года.
В период действия акции, когда комиссия не взимается, клиенты могут оценить преимущества пакета и использования расчетного счета в банке «Открытие». Также до 31 июля банк будет начислять новым клиентам – предпринимателям 8% годовых на остаток по счету на сумму от 100 тыс. до 50 млн рублей.
В рамках пакета «Свой бизнес» клиентам «Открытия» доступны бесплатные переводы физическим лицам на сумму до 150 тысяч рублей в месяц, бесплатные переводы до 200 тысяч рублей в месяц внутри банка и снятие наличных через бизнес-карту с комиссией от 1,3%. Кроме того, они получают 30 бесплатных внешних платежей.
Участвовать в акции могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной практикой. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка.
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