В центре Волгограда с двух домов украли строительные леса









Полицейские задержали в Волгограде двоих мужчин по подозрению в краже строительных лесов в центре города.

Как сообщили в региональном главке МВД, отдел полиции по Центральному району Волгограда поступили заявления от работников строительной организации о том, что неизвестные разобрали и похитили часть строительных лесов на двух объектах. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали. Ими оказались двое ранее судимых за кражи волгоградцев в возрасте 43 и 34 лет.













Установлено, что ночью злоумышленники подъехали к объектам на автомобиле, принадлежащем одному из них, разобрали и вывезли часть конструкций. Похищенное они планировали продать через сайт бесплатных объявлений, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.

Детали строительных лесов были обнаружены и изъяты по месту жительства задержанных.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). задержанным грозит до 5 лет лишения свободы. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к другим преступлениям.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



