В центре Волгограда с двух домов украли строительные леса

Происшествия 23.06.2022 13:33
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23.06.2022 13:33
Полицейские задержали в Волгограде двоих мужчин по подозрению в краже строительных лесов в центре города.
Как сообщили в региональном главке МВД, отдел полиции по Центральному району Волгограда поступили заявления от работников строительной организации о том, что неизвестные разобрали и похитили часть строительных лесов на двух объектах. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.
Подозреваемых задержали. Ими оказались двое ранее судимых за кражи волгоградцев в возрасте 43 и 34 лет.
Установлено, что ночью злоумышленники подъехали к объектам на автомобиле, принадлежащем одному из них, разобрали и вывезли часть конструкций. Похищенное они планировали продать через сайт бесплатных объявлений, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.
Детали строительных лесов были обнаружены и изъяты по месту жительства задержанных.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). задержанным грозит до 5 лет лишения свободы. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к другим преступлениям.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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