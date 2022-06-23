В Волжском у избитого разводным ключом москвича вымогали 13 млн рублей

В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Волжского, обвиняемых в вымогательстве 13 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», потерпевшего по делу избили разводным ключом и заставляли составить «липовую» расписку.

— Следственный отдел по городу Волжскому СУ СКР по региону завершил расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Их действия квалифицированы следователями по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере, — прокомментировала информагентству официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова. — Материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, в ноябре 2021 года 31-летний и 32-летний обвиняемые в одной из гостиниц Волжского встретились с потерпевшим, чтобы обсудить вопросы по бизнесу.

В ходе разговора, в присутствии знакомого потерпевшего, фигуранты дела под надуманным предлогом «навесили» на мужчину 15 миллионов рублей. Со слов обвиняемых, их партнер не выполнил данные им в ходе переговоров обязательства, а именно — не оказал консультацию для взыскания долга по договору цессии.

Чтобы сломить свою жертву, один из обвиняемых металлическим разводным ключом избил потерпевшего по туловищу и конечностям. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший согласился отдать деньги, сумев договориться с подозреваемыми в рэкете об уменьшении суммы «долга» с 15 до 13 миллионов рублей.

Для придания правомерности своих требований, фигуранты дела заставили мужчину составить фиктивную долговую расписку. Последний ответил согласием и затем обратился в правоохранительные органы. Известно, что потерпевший по делу зарегистрирован в Москве.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы, представленные УФСБ России по Волгоградской области.

Санкция вменяемой статьи предусматривает лишение свободы на срок семи до 15 лет со штрафом в размере до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области

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