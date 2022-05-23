Расследования

Трое лжесиловиков осуждены в Волжском за вымогательство

Расследования 23.05.2022 11:26
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23.05.2022 11:26


Волжский городской суд огласил приговор троим местным жителям, которые под видом сотрудников правоохранительных органов занимались вымогательством денег у наркозависимых граждан, сообщили в УФСБ России по Волгоградской области.  
В составе группы были Ринат Узакбаев и Айдар Кувашев, а  руководил ими Петр Гринев. Их задержали в 2021 году сотрудники УФСБ России по региону в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Мужчины обвинялись по п. «а», «в»  ч.2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).
Как уточнила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, подсудимые полностью признали вину. Гринев и Узакбаев получили по 1 году и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кувашев приговорен к 1 году 4 месяцам колонии.
Установлено, что в ноябре 2019 года они вымогали деньги у потерпевшего, но он не спешил выполнять их условия. Тогда фигуранты уголовного дела обманным путем пригласили мужчину на встречу, где, применяя насилие, выдвинули требование о передаче денежных средств в ближайшее время. На следующий день, опасаясь за свою жизнь, он отдал деньги вымогателям. 
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование проведено СУ УМВД России по г.Волжскому. 

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