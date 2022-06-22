Банк «Открытие» снизил до 9% ставку для бизнеса по программе 1764

Экономика 22.06.2022 13:37 Новости компаний
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22.06.2022 13:37 Новости компаний
Процентная ставка снижена по кредитам для предпринимателей в рамках программы Минэкономразвития, утвержденной постановлением Правительства № 1764 от 30 декабря 2018 года (программа 1764). Компании малого и среднего бизнеса могут получить льготные средства на оборотные и инвестиционные цели.
В рамках программы максимальная стоимость кредита равна значению ключевой ставки ЦБ РФ плюс 2,75 процентного пункта, то есть ставка для клиента составляет 12,25%. Банк «Открытие» предлагает нестандартную ставку по данной программе – 9% годовых.
Кредиты на пополнение оборотных средств или на цели инвестиций доступны микропредприятиям на сумму до 200 млн рублей, малому бизнесу – до 500 млн рублей, а предприятия среднего бизнеса смогут получить до 1 млрд рублей. Также микропредприятия – действующие клиенты банка «Открытие» – могут получить льготный кредит по ставке 13% годовых на сумму до 10 млн рублей для развития предпринимательской деятельности, акцептовав предложение-оферту в интернет-банке. Максимальный срок кредитования по инвесткредитованию составляет 120 месяцев, по оборотному – 12 месяцев, для кредитов на развитие предпринимательской деятельности – 36 месяцев.
Льготные кредиты доступны субъектам МСП, которые ведут деятельность в приоритетных отраслях экономики: производстве, переработке, металлургии, здравоохранении, образовании, транспорте и других.
Банк «Открытие» участвует в программе 1764 с момента ее запуска и вошел в ТОП-3 банков по объему выдачи таких кредитов.
Фото: архив ИА «Высота 102».
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