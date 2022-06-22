«Ростелеком» перевел более 70 тысяч домохозяйств Волгоградской области с меди на оптику

Телеком 22.06.2022 11:13
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22.06.2022 11:13
«Ростелеком» с начала года перевел с меди на оптику более 70 тысяч домохозяйств Волгоградской области. В рамках проекта специалисты компании заменили более 10 тыс. км кабеля. Интернет по современным каналам получили жители Жирновска, Горододища, Камышина, Калача-на-Дону, Михайловки, Урюпинска и Николаевска.
Оптоволоконная сеть по технологии GPON имеет более высокую пропускную способность и обеспечивает доступ в интернет скоростью 500 Мбит/с и выше. Кабель прокладывается под землей и надежно защищен от непогоды и различных помех, при этом связь сохраняется даже при отключении электроэнергии.
—Устойчивое и качественное интернет-соединение становится для людей социально-значимой потребностью. Удаленно можно получить государственные и банковские услуги, купить билет, сходитьна экскурсию или послушать концерт. Наша компания за счет собственных инвестиций стремится предоставлять жителям Волгоградской области вне зависимости от места проживания равный доступ к цифровым возможностям, — отметил Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
С новыми цифровыми технологиями абоненты «Ростелекома» получили возможность подключить различные сервисы и услуги. В число наиболее популярных решений для жителей сельской местности входит сервис «Видеонаблюдение», который следит за обстановкой в доме и на прилегающем участке. В случае нестандартных ситуаций абоненту приходит push-уведомление на мобильный телефон.
С помощью еще одного сервиса — «Умного дома» — пользователи могут удаленно управлять освещением и домашними приборами, а также контролировать безопасность жилища.
Мультимедийная платформа Wink предлагает 400 ТВ-каналов различной тематики, более 60 000 фильмов и сериалов в Full HD, а также аудиокниги с известного портала «ЛитРес» и образовательные лекции для школьников «Ростелеком Лицей».
«Мы рады, что техническая возможность позволила “Ростелекому” провести к нашему дому сеть и дать нам быстрый интернет. Мы сразу подключили видеосервис Wink. Теперь все члены нашей семьи могут найти по своему вкусу что-то интересное для просмотра. Думаем еще установить видеонаблюдение за домом, чтобы быть спокойным за детей, когда мы уезжаем с женой на работу», — рассказал Артем Бирюков, житель Городищенского района Волгоградской области.
«Ростелеком» проводит модернизацию сетевой инфраструктуры на постоянной основе. В настоящее время протяженность оптических линий связи «Ростелекома» в Волгоградской области составляет более 25 тысяч км, а охват — более 500 тысяч домохозяйств.
Оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.
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