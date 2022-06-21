На юге Волгограда доставщик на легковушке протаранил столб

В Советском районе Волгограда сегодня, 21 июня, примерно в 10.30 легковой автомобиль протаранил столб. Инцидент произошел на проспекте Университетском.
— По предварительной информации, 42-летний водитель за рулем автомобиля LADA Granta двигался по проспекту Университетскому, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Водитель отвлекся от управления транспортным средством и наехал на бордюр и столкнулся со световой опорой.
По уточненным данным областного главка МВД, в результате инцидента никто не пострадал.
Известно, что водитель легковушки передвигаясь на автомобиле с символикой одного из агрегаторов такси, работал в службе доставки.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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