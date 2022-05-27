Под Волгоградом кроссовер после тарана завис на бетонном блоке









В Иловлинском районе Волгоградской области 26 мая около 23.30 кроссовер протаранил бетонный блок. Машина в буквальном смысле зависла на обломках ограждения. Сообщается о пострадавших.





— По предварительной информации, 55-летний водитель, находившийся за управлением автомобиля Renault Duster, двигался по трассе Р-22 «Каспий» со стороны Москвы в направлении Волгограда, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 903 километре автодороги водитель потерял управление и наехал на бетонный блок.





Как дополнительно уточнили в региональном главке МВД, в результате дорожного происшествия водителя и 60-летнюю пассажирку иномарки доставили в больницу.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





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