Под Волгоградом кроссовер после тарана завис на бетонном блоке

Происшествия 27.05.2022 11:53
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27.05.2022 11:53
В Иловлинском районе Волгоградской области 26 мая около 23.30 кроссовер протаранил бетонный блок. Машина в буквальном смысле зависла на обломках ограждения. Сообщается о пострадавших.
— По предварительной информации, 55-летний водитель, находившийся за управлением автомобиля Renault Duster, двигался по трассе Р-22 «Каспий» со стороны Москвы в направлении Волгограда, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 903 километре автодороги водитель потерял управление и наехал на бетонный блок.
Как дополнительно уточнили в региональном главке МВД, в результате дорожного происшествия водителя и 60-летнюю пассажирку иномарки доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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