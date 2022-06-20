Экономика 20.06.2022 09:39 Новости компаний
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20.06.2022 09:39 Новости компаний
В Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях женщины старше 55 лет и мужчины – 60 лет стали вносить больше денежных средств на «Счета Активный возраст» в Сбербанке. На начало июня в среднем каждый месяц счета пополняются более чем на 1 млрд рублей.
Среди наиболее интересных особенностей данного счёта является возможность эффективно и без ограничений управлять средствами: снимать, переводить или наоборот зачислять, при этом получая ежемесячные проценты на остаток.
Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:
«В последнее время мы отмечаем позитивную тенденцию на повышение интереса к нашим продуктам у людей разных возрастов. Особый интерес у наших клиентов предпенсионного и пенсионного возрастов вызывает «Счёт Активный возраст». Данный продукт сочетает в себе привлекательную процентную ставку и гибкость в использовании средств, позволяя эффективно распоряжаться своими финансами и получать при этом пассивный доход».
Бессрочный «Счёт Активный возраст» – новый продукт Сбербанка, который появился в марте 2022 года. Его могут открыть мужчины от 60 лет и женщина от 55. Проценты по нему начисляются ежемесячно. При этом, если владелец счета получает пенсию в Сбербанке, то процентная ставка будет повышена до максимальной. Открыть счёт можно только в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
ФОТО <a href='https://ru.freepik.com/photos/people'>People фото создан(а) shurkin_son - ru.freepik.com</a>
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