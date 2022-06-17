Банк «Открытие» снизил до 11% ставки по кредитам для МСБ

Экономика 17.06.2022 14:00 Реклама
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17.06.2022 14:00 Реклама
Ставки снижены по всем видам кредитов для предпринимателей. Минимальная стоимость средств теперь составляет 11% годовых по единоразовым кредитам и невозобновляемым кредитным линиям.
Ставка по возобновляемой кредитной линии и овердрафту снижена до 11,5%. Предприниматели – клиенты банка «Открытие» – могут получить средства на любые цели без дополнительных комиссий и ограничений по сумме. Максимальный срок по кредитам на пополнение оборотных средств составляет 5 лет, на инвестиционные цели – 15.
Также для малого и среднего бизнеса действует экспресс-кредитование на сумму до 10 миллионов рублей. Такой кредит можно получить полностью дистанционно.
Заявку на кредиты банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса можно подать онлайн.
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