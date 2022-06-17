Депутат Госдумы оценил шансы Волгоградской области на рывок в экономике





В Санкт-Петербурге накануне представители банковского сектора и министерств, а также бизнес-омбудсмен приняли участие в сессии «Российский финансовый сектор в новых условиях». Прозвучавшие заявления, как рассказал ИА «Высота 102» зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко, в новых геополитических условиях обретают иное значение, нежели в прежние годы. Что касается Волгоградской области, Савченко убежден, что перед регионом сегодня открываются большие перспективы.

— Основные заявления были связаны с тем, что и американский доллар, и европейский евро уже в прошлом. Наша экономика оправилась от шока и ориентируется в первую очередь, естественно, на юань, на рупии и другие валюты дружественных стран, – уверена зампред профильного комитета Госдумы. – Российская экономика сегодня ориентирована на то, чтобы экспорт был настроен и направлен в сторону Африки. Это крупнейший континент, который в ближайшее время будет развиваться. Также Индия, где находится больше миллиарда потребителей и, традиционно, Китай.

У Волгоградской области в нынешних реалиях, убежден Олег Савченко, появляется большой шанс не просто устоять в экономическом противостоянии, но и сделать качественный рывок. Во многом это обусловлено выигрышным географическим положением.

– Волгоградской области так повезло, что она находится рядом с артерией Волги, которая впадает в Каспийское море и, соответственно, Волго-Донской канал, который дает возможность через Черное море экспортировать свои товары, – прокомментировал депутат ГД. – Мое мнение, что Волгоград сейчас становится центром логистических цепочек, новых транспортных артерий, которые позволят нашим предприятиям и производителям смотреть, где выгоднее, где качественнее для того, чтобы получать средства и наш региональный бюджет пополнялся. Какая разница, какими валютами, главное – пополнялся.

Главное, добавляет собеседник ИА «Высота 102», – чтобы продукция, товары и услуги, произведенные в Волгограде, были востребованы не только в РФ, но и во всем мире.