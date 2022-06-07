В Волгограде сегодня, 7 июня, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» ордена Мужества передали родным военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе спецоперации. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», награды получили семь волгоградских семей.

Высокие государственные награды Указом Президента Владимира Путина присвоены посмертно:

Как сообщает корреспондент информагентства, в торжественной церемонии вручения орденов Мужества принимали участие сегодня замгубернатора Волгоградской области Олег Николаев, полковник в отставке Александр Струков, военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов.

– Сегодня здесь, в Триумфальном зале, на героической волгоградской земле вручены высокие государственные награды. Наши земляки, еще молодые ребята, выполнившие до конца свой воинский долг, Указом президента удостоены ордена Мужества. В сложнейших условиях при проведении специальной военной операции по спасению жителей Донбасса и России от национализма они проявили настоящий героизм и отвагу, отдали свои жизни, защитив настоящее и будущее нашей страны, – сказал в ходе выступления замгубернатора Олег Николаев. – Награду получили самые близкие и родные люди. Искренне глубоко соболезную. Наши земляки являются для нас примером. Они всегда были и останутся настоящими героями. Они навсегда останутся в нашей памяти и истории Волгоградской области и станут примером в воспитании будущих защитников нашей Родины.



