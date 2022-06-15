Глава Камышина вручил орден Мужества вдове погибшего контрактника

Общество 15.06.2022 08:31
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15.06.2022 08:31
В Камышине Волгоградской области вручили Орден Мужества вдове погибшего на Украине воина. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, награду из рук главы Камышина получила вдова Алексея Малова.
Старший сержант Алексей Малов – уроженец Саратовской области, служил по контракту в Камышине. Награжден Орденом Мужества посмертно.
Глава Камышина Станислав Зинченко выразил соболезнование вдове героя.
- Это невосполнимая утрата. Наши воины отдают свои жизни ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Мы навсегда сохраним память о подвиге наших ребят, - выступил глава Камышина.
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