Экономика 14.06.2022 08:20 Новости компаний
0
14.06.2022 08:20 Новости компаний
Сервис Сбера «SberPay оплата по QR» набирает популярность у жителей регионов Поволжья. В Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях с января по май 2022 года в 2 раза увеличилось количество операций через данный сервис по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем транзакций за этот же период вырос в 3 раза.
На начало июня сервис «SberPay оплата по QR» в Поволжье подключили более 4100 компаний, а оплатить покупки с его помощью можно более чем в 4800 точках.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Цифровые технологии Сбера постоянно развиваются и совершенствуются, делая привычные действия значительно проще и удобнее. Сервис SberPay позволяет оплачивать покупки и в интернете, и в офлайн точках продаж. О том, на сколько эта технология востребована, говорят и цифры – только за 5 месяцев этого года было совершено более 300 тыс. транзакций на сумму свыше 1,1 млрд рублей».
Напомним, недавно Сбер объявил, что в семейство SberPay вошли сервис бесконтактной оплаты телефоном «Плати QR», который теперь называется «SberPay оплата по QR», и биометрическая система «Оплата одним взглядом».
Сервис «SberPay оплата по QR» позволяет расплачиваться телефоном, для этого нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Сервис работает даже на смартфонах без поддержки NFC.
Фото <a href='https://ru.freepik.ФОТО com/photos/technology'>Technology фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com</a>
Реклама
Облкомимущество заработает на земле в элитном поселке Волгограда13.06.2022 11:07
Экономика 13.06.2022 11:07
Портфель кредитных карт Сбера перешагнул отметку в 1 триллион рублей13.06.2022 08:56
Экономика 13.06.2022 08:56
Cбербанк вновь снизил ставки по потребительским кредитам и запустил новое предложение для подписчиков СберПрайм+12.06.2022 12:02
Экономика 12.06.2022 12:02
В группе компаний «НИКОХИМ» стартовал традиционный конкурс профессионального мастерства для рабочих10.06.2022 16:24
Экономика 10.06.2022 16:24
Банк «Открытие»: ключевая ставка снижена до 9,5%10.06.2022 15:59
Экономика 10.06.2022 15:59
График работы СберБанка с 11 по 13 июня10.06.2022 15:24
Экономика 10.06.2022 15:24
Банк «Открытие»: ЕЦБ анонсировал рост ставок10.06.2022 15:07
Экономика 10.06.2022 15:07
Банк «Открытие» снизил ставки по автокредитам до 9,9%10.06.2022 15:05
Экономика 10.06.2022 15:05
Банк «Открытие» за первую неделю июня оформил новых вкладов больше, чем за весь май10.06.2022 15:02
Экономика 10.06.2022 15:02
Более 480 офисов ВТБ будут работать в праздники10.06.2022 14:38
Экономика 10.06.2022 14:38
ВТБ: ставки по депозитам вернутся к уровню начала года10.06.2022 14:10
Экономика 10.06.2022 14:10
Ставка по кредиту наличными в банке «Открытие» – опять 5,5%10.06.2022 13:10
Экономика 10.06.2022 13:10
Банк «Открытие»: половина предпринимателей пока не ощутила влияние кризиса и санкций10.06.2022 12:48
Экономика 10.06.2022 12:48
Сбер запустил проект «Российские истории — герои среди нас!»10.06.2022 10:54
Экономика 10.06.2022 10:54
В Волгограде растет конкуренция за рабочие места10.06.2022 09:46
Экономика 10.06.2022 09:46