Экономика

Сбербанк: в регионах Поволжья значительно вырос интерес к сервису «SberPay оплата по QR»

Экономика 14.06.2022 08:20 Новости компаний
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14.06.2022 08:20 Новости компаний


Сервис Сбера «SberPay оплата по QR» набирает популярность у жителей регионов Поволжья. В Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях с января по май 2022 года в 2 раза увеличилось количество операций через данный сервис по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем транзакций за этот же период вырос в 3 раза.
На начало июня сервис «SberPay оплата по QR» в Поволжье подключили более 4100 компаний, а оплатить покупки с его помощью можно более чем в 4800 точках.  
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Цифровые технологии Сбера постоянно развиваются и совершенствуются, делая привычные действия значительно проще и удобнее. Сервис SberPay позволяет оплачивать покупки и в интернете, и в офлайн точках продаж. О том, на сколько эта технология востребована, говорят и цифры – только за 5 месяцев этого года было совершено более 300 тыс. транзакций на сумму свыше 1,1 млрд рублей». 
Напомним, недавно Сбер объявил, что в семейство SberPay вошли сервис бесконтактной оплаты телефоном «Плати QR», который теперь называется «SberPay оплата по QR», и биометрическая система «Оплата одним взглядом».
Сервис «SberPay оплата по QR» позволяет расплачиваться телефоном, для этого нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Сервис работает даже на смартфонах без поддержки NFC.

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