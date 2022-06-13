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Осадки кончились: жара в Волгограде и области набирает обороты

Полезно знать 13.06.2022 08:43
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13.06.2022 08:43



Без существенных осадков и жарко будет в Волгоградской области как минимум до середины недели.
Согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, в областном центре ближайшие три дня будет дуть преимущественно юго-восточный ветер 5-10 м/с. Сегодня днем ожидается до +28...+30º. 14 июня температура составит: ночью +15...+17º; днем +28...+30º. 15 июня ночью будет +16...+18º; днем +29...+31º.
Вода в районе причала волгоградского речпорта пока еще прохладная, она прогрелась до +17º.
В районах Волгоградской области существенных осадков также не прогнозируется. Сегодня днем будет жарко - до +25...+30º. Завтра, 14 июня, ожидается ночью +12...+17º; днем +25...+30º. 15 июня температура воздуха: ночью +13...+18º; днем +26...+31º.
13‒15 июня в большинстве южных районах Волгоградской области и в Волгограде сохранится чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости леса. В отдельных южных сохранится и в большинстве северных районах Волгоградской области ожидается высокая пожароопасность – 4 класс горимости леса.

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