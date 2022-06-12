Общество

Стало известно состояние водителя после ДТП с отбойником в Волгограде

Общество 12.06.2022 15:02
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12.06.2022 15:02


Житель Волгограда, получивший серьезные травмы в ДТП на «танцующем» мосту вечером 11 июня, госпитализирован в больницу № 25. Как стало известно ИА «Высота 102», у мужчины диагностированы множественные ушибы, перелом ребер и разрыв селезенки. 

— Пациент 1988 года рождения госпитализирован в отделение сочетанной травмы, — рассказали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести.

По предварительной информации регионального главка МВД, 34-летний водитель, управлявший иномаркой Renault Duster при движении по мосту через Волгу в направлении Краснослободска напротив опоры ЛЭП потерял управление и наехал на разделительный отбойник. 

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