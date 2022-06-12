Стало известно состояние водителя после ДТП с отбойником в Волгограде

Житель Волгограда, получивший серьезные травмы в ДТП на «танцующем» мосту вечером 11 июня, госпитализирован в больницу № 25. Как стало известно ИА «Высота 102», у мужчины диагностированы множественные ушибы, перелом ребер и разрыв селезенки.

— Пациент 1988 года рождения госпитализирован в отделение сочетанной травмы, — рассказали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести.

По предварительной информации регионального главка МВД, 34-летний водитель, управлявший иномаркой Renault Duster при движении по мосту через Волгу в направлении Краснослободска напротив опоры ЛЭП потерял управление и наехал на разделительный отбойник.

Читайте также:

В ДТП на «танцующем» мосту в Волгограде кроссовер влетел в отбойник: видео