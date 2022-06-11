Волгоградца задержали за сбыт устройства для слежки









39-летний житель Ворошиловского района задержан за незаконный сбыт специальных технических средств для негласного получения информации. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчину взяли с поличным, когда он продал местному жителю видеокамеру, закамуфлированную под датчик охранно-пожарной сигнализации.





Встреча с покупателем проходила под контролем оперативных сотрудников и продавец запрещенного к обороту технического средства был задержан.





Санкция статьи 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.