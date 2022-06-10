



В Ворошиловском районе Волгограда произошло ДТП с участием автобуса № 88 и кроссовера. В результате происшествия, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, пострадала 64-летняя женщина. Авария произошла сегодня, 10 июня.

Момент столкновения на пересечении улицы Рабоче-Крестьянской и Огарева пассажирского автобуса и иномарки зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения. По предварительным данным, в столкновении виноват водитель автобуса. На место ДТП сразу после столкновения прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, с тяжелым переломом берцовой кости с места ДТП госпитализирована пассажирка автобуса.

Видео ГУ МВД России по Волгоградской области