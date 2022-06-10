Происшествия

В Волжском скончался покалеченный в аварии 20-летний пешеход

Происшествия 10.06.2022 10:04
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10.06.2022 10:04



Юноша, получивший серьезные травмы после наезда автомобиля в Волжском, скончался в больнице. Как стало известно ИА «Высота 102», молодой человек не дожил несколько дней до своего дня рождения. В июне ему бы исполнился 21 год.
Трагедия произошла 8 июня напротив дома № 95а по ул. Пушкина в Волжском в Волгоградской области. По предварительной информации, водитель Nissan Tiida совершил наезд на юношу, который перебегал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства вне зоны пешеходного перехода. 
Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами в реанимацию ГБУЗ «ГКБ №1 им. С.З. Фишера». 
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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