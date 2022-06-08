«Жизнь маленького человека»: все, что известно об утонувшем мальчике под Волгоградом

В хуторе Тарасов Даниловского района Волгоградской области со дна реки Медведица подняли тело 8-летнего мальчика, пропавшего 3 июня. По версии следствия, малолетний ребенок утонул. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Проводятся следственные действия, строятся различные догадки и версии, но самое главное — жизнь маленького человека — уже не вернуть.

Все, что на сегодня известно о страшной трагедии и жизни мальчика до этих страшных событий — в материале ИА «Высота 102».

«Им не хватало теплоты и внимания»





В хуторе Тарасов проживают около 55 человек. Детская площадка в центре — главная достопримечательность и место сбора. Восьмикилометровая дорога в распутицу превращается в непролазное болото. Семья ребенка переехала сюда из расположенной недалеко станицы Островской. Отец и четверо детей.

— Мать ребенка бросила семью, уехала строить новую жизнь к другому мужчине. Еще и «детские» получает. Долги у них стали копиться. Вот и переехали сюда. Ребятня вся осталась на бабушке — матери отца. Сам он подрабатывал в станице, на стройке. Руки у него «золотые». Здесь работы-то нет никакой. Рублей 600-800 в день приносил, и то не всегда. А что сейчас деньги? Бумажки. Не хватало, конечно, им. Можно сказать мы [соседи] всем миром помогали: то едой, то одежду какую отдадим, — рассказал один из местных жителей, пожелавший остаться неизвестным.

Семья жила на окраине хутора в отдельном доме. Печное отопление да скважина во дворе. Живность не держали, не было на это ни времени, ни сил.

— Естественно, случалось, что отец мальчишек выпивал. Обеспечить и уследить за всеми один он не мог. Тяжело ему приходилось. А бабушка, ей за семьдесят лет. Без матери мальчишкам как вообще? Так не должно быть. Они все активные, с утра уже по хутору бегают. На речку сами ходили. Самому старшему одиннадцать лет. Чувствовалось, что им не хватает теплоты, внимания. Однажды дали им порисовать, так они карандаши в руках еле держали. Никто с ними особо не занимался, — продолжает наш собеседник.

«Пьяная мать выгоняла его на улицу»

Погибший мальчик в школу не ходил. Как рассказывали местный житель, так решили в семье.

— Опека знала о таком положении. Приезжали к ним, разговаривали. Якобы ему не нужно пока. Пацану восемь лет! Мальчишка не первый раз убегал из дома, но к вечеру того же дня возвращался обратно, — продолжает хуторянин. — Очень отзывчивый был. Помню, помогал соседкам цветы сажать. Ходил за ними «хвостиком». Сказать, что пацану тяжело пришлось, это ничего не сказать. Бывало и такое, что он крошки собирал из ящиков из-под печенья, это еще в станице было. Однажды мать пьяная выгнала его на улицу, он где-то два дня скитался. Потом она его пустила обратно. Хлебнул он горя.

По словам хуторянина, мальчик уже не первый раз уходил из дома. Обычно его находили вечером того же дня. Но в тот день, 3 июня, ребенок, как сквозь землю провалился.

— Хорошо помню, как мы отправились на поиски. Прочесывали лес, берег Медведицы. Кричали, сигналили. Все без толку, — делится наш собеседник.

«Пойти на преступление не мог»





К поисковой операции были привлечены более 200 человек — лесистую местность прочесывали полицейские, спасатели и казаки. На месте происшествия выезжали сотрудники Котовского межрайонного следственного отдела. Работали поисковики «ЛизаАлерт» из Волгоградского, Тамбовского и Саратовского регионов.

Утром 5 июня тело ребенка без признаков насильственной смерти подняли из реки Медведицы водолазы. По версии следствия, днем 3 июня мальчик вместе с друзьями отдыхал на берегу реки в трех километрах от хутора. В какой-то момент мальчишки подумали, что их 8-летний друг отправился домой, однако там его не обнаружили. Озвучивалась и иная версия произошедшего.

— Его [мальчика] нашли выше по течению. Там место для рыбаков, поглубже. Пацаненок плавать не умел, а в воду зашел. Если бы нашли ниже, то отца посадили бы, а так вроде как он сам утонул, — рассказывает хуторянин.

Собственный источник информагентства в правоохранительных органах сообщал, что отца мальчика сразу отправили на полиграф, а тело ребенка направили на судмедэкспертизу.

По словам местного жителя, отец действительно любил своего ребенка и пойти на преступление не мог.

— Он жалел их [детей] постоянно, любил по-своему, но никак не стремился что-то изменить или не хватало сил ему, характера. Там все на бабушке держалось. Даже похороны она принялась организовывать. Как все произошло, я его [отца] больше не видел в хуторе. И вроде не самая уж плохая семья, но и перспектив у пацанов никаких совершенно, сложилось все как-то очень грустно, по-дурацки, — произносит наш собеседник и замолкает.

Известно, что с похоронами восьмилетнего мальчика помогает местная администрация. Помогали с местом, выделили транспорт.

— Самое интересное, что они не одни вообще жили. У них здесь же в хуторе родственники есть. Родной брат ничем не помогал племянникам. Сын родной в пекарне работает — никогда матери и куска хлеба не принесет. Странные у них отношения. И вот теперь это трагедия произошла, как итог. Это такая боль для нас всех. Мальчика уже не вернуть.

Жизнь маленького человека





История этого восьмилетнего мальчишки переплетается с недавней трагедией в селе Чухонастовка Камышинского района, где 15-летняя школьница в начале зимы этого года ушла из дома и бесследно исчезла. Тело ребенка обнаружили лишь 29 марта в лощине недалеко от родного села. В своем личном дневнике девочка сообщала о желании отправиться в Меловые горы подальше ото всех.

Она, как и многие подростки по всей стране, как этот погибший восьмилетний мальчик в далеком хуторе Тарасов, искала принятия и любви, а нашла лишь холодную стену непонимания и тупик.

В хуторе Тарасов проживают меньше полсотни человек. Детская площадка в центре — главная достопримечательность и место сбора. Восьмикилометровая дорога в распутицу превращается в непролазное болото.

Наверное, здесь можно положить асфальт, построить новые дома, открыть школу. Но самое главное — жизнь маленького человека — уже не вернуть.

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