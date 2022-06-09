Экономика

Банк «Открытие»: ключевая ставка может быть снижена до 10%

Экономика 09.06.2022 13:05 Новости компаний
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09.06.2022 13:05 Новости компаний


Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:
На предстоящем заседании  совета директоров 10 июня Банк России с большой вероятностью снизит ставку до уровня 10%. Но нельзя полностью исключать вариант, при котором регулятор изберет более осторожную политику и дождется выхода очередной статистики по инфляционным ожиданиям и продолжит мониторинг банковского и валютного рынков.

Дальнейшему снижению ставки способствует сохранение текущей инфляции на околонулевом уровне, очередное снижение курса доллара ниже уровня 60 рублей за доллар, причем еще до периода налоговых выплат, а также резкое сжатие потребительского спроса. В апреле падение розничного товарооборота составило 9,7% г/г по сравнению с ростом на 3,6% г/г в первом квартале. Падение преимущественно затронуло спрос на непродовольственные товары:  спрос на них упал на 16,8% г/г по сравнению с ростом на 3,6% в первом квартале. В номинальном выражении расходы на непродовольственные товары выросли на 17,8% г/г, но в апреле рост составил символические 0,4% % г/г.

Кроме того, на фоне высоких ставок в апреле банки не только привлекли депозитов более чем на 1,2 трлн руб., но и выдали автокредитов и кредитов наличными в меньших объемах, чем было погашено за этот срок. В результате портфель данных видов кредитов уменьшился на сумму около 0,3 трлн руб. В апреле предыдущего года портфель данных кредитов вырос на 0,3 трлн руб., а прирост средств физических лиц был меньше и составил около 0,9 трлн руб.

По этой причине траектория снижения ставки будет также зависеть от того, как банковский сектор и население отреагировали на недавнее внеплановое понижение ключевой ставки до уровня 11%. С момента снижения ставки 27 мая прошло менее двух недель, по которым в открытых источниках нет данных о выдачах кредитов и динамике депозитов, но эти данные в оперативном режиме есть у Банка России. Если эти данные позволяет сделать вывод, что отклик недостаточен, ключевая ставка может быть снижена до уровня 10% или даже ниже – до уровня 9%, что соответствует текущим ожиданиям рынка. С другой стороны, если данные не позволят сделать достаточно надежный вывод, регулятор может отложить решение по снижению ставки и продолжить мониторинг статистики.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).


 

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