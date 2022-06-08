«Вышел из автобуса и исчез»: под Волгоградом ищут пропавшего месяц назад 41-летнего мужчину

В Новоаннинском районе Волгоградской области пропал 41-летний Андрей Сергеевич Сладков. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина исчез 9 мая по пути в Москву.

Племянница Андрея Сладкова рассказала корреспонденту информагентства о бесследном исчезновении своего дяди. По словам девушки, ее родственник пропал по дороге из Камышина в Москву.

— 9 мая дядя отправился на заработки из Камышина. У него большая семья — пятеро детей — поэтому уже на протяжении десяти лет он работает стропальщиком на одной и той же металлобазе в Москве, — поделилась родственница Андрея, представившаяся Томой. — В автобус в Камышине он сел слегка подшофе. В дороге у него случился какой-то конфликт с водителем. Тот его высадил недалеко от поста полиции на въезде в Новоаннинский.

Мужчина даже не взял свои вещи из автобуса, уточнила девушка. С собой у него были только телефон и паспорт.

— Дальше он просто пошел вдоль дороги и исчез. Это все я знаю со слов полицейских. Он сам по себе спокойный был, ни с кем не ругался. Даже не знаю, что на него нашло. Заявление написала его жена 27 мая. Почему так долго ждали? Супруга думала, что он на работе уже. Дядя часто мог не звонить неделями, а потом давал о себе знать. Поэтому никто не поднял тревогу, — рассказала Тома.

30 мая родственники вышли на поисковый отряд «ЛизаАлерт». Ориентировки на Андрея Сладкова разлетелись по соцсетям.

Приметы пропавшего волгоградца: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в спортивный костюм темно-серого цвета и черные кроссовки. Все, кто обладает информацией, способной помочь розыску, просьба сообщать в дежурную часть ОМВД России по Новоаннинскому району по номеру 8 (84447) 3-49-74 или по телефону 02.

Фото: личный архив Андрея Сладкова

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