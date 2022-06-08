Общество

Магазины Zara и Massimo Dutti могут снова открыть в Волгограде

Общество 08.06.2022 16:57
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08.06.2022 16:57


Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti и другими, планирует открытие магазинов в России. Уже этим летом в торговых центрах Волгограда  отделы могут возобновить работу. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня об этом заявила директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева сетевому изданию RT.

По словам Хакбердиевой, точная дата открытия брендовых магазинов Inditex пока неизвестна. 

– Бренды Inditex действительно могут вернуться на рынок России. Пока точные даты не называются, и мы ожидаем, что это случится уже этим летом, — цитирует представителя консалтинговой компании RT. 

Напомним, что в начале марта этого года магазины Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti и Oysho приостановили свою работу в Волгограде. Компания Inditex объявила об уходе с российского рынка, объяснив это тем, что «в текущих обстоятельствах не может гарантировать непрерывность операций и соблюдение коммерческих условий в РФ».


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