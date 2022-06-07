Водитель на ВАЗе «вспахал» разделительную полосу проспекта Жукова

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 7 июня, 23-летний водитель отечественной легковушки в буквальном смысле вспахал разделительную полосу на проспекте Жукова. Вылетев с дороги, машина врезалась в дерево. Перед этим у автомобиля вырвало колеса.

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области дорожно-транспортное происшествие случилось менее часа назад.

– В 15.40, по предварительным данным, 23-летний водитель, управляя "двенадцатой", двигался по проспекту Жукова со стороны улицы Хорошева в сторону Каспийской, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, после чего врезался в дерево, – оперативно прокомментировали ДТП в главке полиции.





В результате аварии в больнице оказались два человека – водитель и сидевшая рядом с ним 21-летняя девушка. еще два пассажира от госпитализации отказались.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области