Под Волгоградом мужчина едва не утонул в уличном туалете: видео спасения





В Дубовском районе Волгоградской области мужчина едва не погиб в уличном туалете из-за упавшего в нечистоты телефона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал «Дубовский базар», инцидент произошел 5 июня на улице Юбилейной в райцентре. Очевидцы сняли спасение мужчины на видео.

Как оказалось, житель города Дубовки решил посетить уборную и, когда стягивал с себя штаны, телефон предательски вывалился из кармана прямо в дырку туалета. Недолго думая, мужчина полез за ним, но, не удержавшись, сам оказался в западне.

Горожанина спас молодой человек, который следом вошел в туалет и заметил потерпевшего. Операция по спасению не обошлась без участия МЧС. Несчастного вызволили на свободу и даже попытались отмыть с применением пожарной машины.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточняют, что инцидент произошел 5 июня в 14:25.

– На место выезжали расчеты пожарно-спасательной части №35, – сообщают в чрезвычайном ведомстве.

Видео телеграм-канал «Дубовский базар»