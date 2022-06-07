Происшествия

Под Волгоградом мужчина едва не утонул в уличном туалете: видео спасения

Происшествия 07.06.2022 17:09
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07.06.2022 17:09


В Дубовском районе Волгоградской области мужчина едва не погиб в уличном туалете из-за упавшего в нечистоты телефона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал «Дубовский базар», инцидент произошел 5 июня на улице Юбилейной в райцентре. Очевидцы сняли спасение мужчины на видео. 

Как оказалось, житель города Дубовки решил посетить уборную и, когда стягивал с себя штаны, телефон предательски вывалился из кармана прямо в дырку туалета. Недолго думая, мужчина полез за ним, но, не удержавшись, сам оказался в западне.

Горожанина спас молодой человек, который следом вошел в туалет и заметил потерпевшего. Операция по спасению не обошлась без участия МЧС. Несчастного вызволили на свободу и даже попытались отмыть с применением пожарной машины. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточняют, что инцидент произошел 5 июня в 14:25. 

– На место выезжали расчеты пожарно-спасательной части №35, – сообщают в чрезвычайном ведомстве. 

Видео телеграм-канал «Дубовский базар»

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