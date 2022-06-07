Экономика 07.06.2022 08:54 Новости компаний
0
07.06.2022 08:54 Новости компаний
В «Бизнес-портале» появились новые сервисы для ведения внешнеэкономической деятельности и существенно расширен функционал для обслуживания кредитов.
Клиенты «Открытия», получившие кредит для бизнеса, теперь могут увидеть доступный лимит кредитования в интернет-банке. Те из них, кто уже заключил договор, могут отследить в «Бизнес-портале» размеры максимального и расчетного лимитов для возобновляемой кредитной линии и для овердрафта, а также актуальную сумму задолженности и прочие важные параметры. Для просмотра плавающих лимитов нужно открыть карточку продукта в разделе «Кредиты».
Информирование о кредитах работает и в мобильном банке. Клиенты, установившие мобильное приложение «Бизнес-портала» на смартфонах Android, могут получать push-уведомления о предварительно одобренном кредите, а также о предстоящем или просроченном платеже по имеющемуся кредиту.
Теперь при оформлении депозита на «Бизнес-портале» клиенты сразу могут выбрать счет, на который будут начисляться проценты, и куда вернутся деньги после окончания срока вклада. Для этого при подаче заявки надо указать счет списания средств на депозит, а также счет для возврата депозита и начисления процентов в банке «Открытие» или в другом банке.
Даже в условиях санкционных ограничений банк «Открытие» продолжает предоставлять клиентам инструменты для внешнеэкономической деятельности. В разделе «Конвертация валют» появилась возможность печати заявлений на покупку и продажу валюты. Печатная форма подтверждает заключение сделки и содержит поручение на конвертацию, условия сделки и отметку банка о ее проведении.
Кроме того, в разделе «ВЭД» добавлены новые опции для валютного контроля. Клиент может быстро заполнить сведения об операции по платежу, который провели через другой уполномоченный банк. В сведения об операции добавлены группы кодов валютных операций, нужную группу легко найти через фильтр, по коду или названию.
Также в «Бизнес-портале» упрощен запрос ведомости банковского контроля по контрактам. Теперь при подаче такого запроса автоматически будут заполнены основные данные, что ускорит получение документа.
Со всеми обновлениями «Бизнес-портала» можно ознакомиться в дайджесте событий.
Реклама
В Волгоградской области вырос спрос на рабочих07.06.2022 09:31
Экономика 07.06.2022 09:31
Открытие Авто»: кроссоверы BMW продавались весной 2022 года быстрее любых других премиальных автомобилей с пробегом07.06.2022 08:39
Экономика 07.06.2022 08:39
Сбер запускает «Зелёную цепочку поставок» — простой и эффективный инструмент для оценки ESG-факторов поставщиков07.06.2022 08:22
Экономика 07.06.2022 08:22
Кредит наличными на автомобиль банка «Открытие» признан одним из лучших на рынке06.06.2022 17:45
Экономика 06.06.2022 17:45
ВТБ профинансировал бизнес под «зонтичные» поручительства на сумму более 8 млрд рублей06.06.2022 17:25
Экономика 06.06.2022 17:25
Кредитную карту банка «Открытие» теперь можно заказать через финансовый маркетплейс «Выберу.ру»06.06.2022 15:27
Экономика 06.06.2022 15:27
Сбер снизил требования к возрасту заёмщиков по льготной ипотеке06.06.2022 14:22
Экономика 06.06.2022 14:22
Банк Уралсиб снизил ставки по кредитам для малого бизнеса06.06.2022 13:59
Экономика 06.06.2022 13:59
ВТБ начинает выпуск карт «Мир» для клиентов других банков06.06.2022 12:54
Экономика 06.06.2022 12:54
Сбербанк высадил более 13 тысяч деревьев в Поволжье06.06.2022 11:48
Экономика 06.06.2022 11:48
Количество безработных волгоградцев в апреле снизилось до 7,6 тысяч06.06.2022 08:05
Экономика 06.06.2022 08:05
Масочный режим – всё: вспоминаем, как жил с ним Волгоград 24 месяца и 14 дней03.06.2022 18:33
Экономика 03.06.2022 18:33
Сбер объединил свои платёжные сервисы под брендом SberPay03.06.2022 12:39
Экономика 03.06.2022 12:39
ВТБ увеличил максимальную сумму автокредита без залога до 4 млн рублей03.06.2022 11:31
Экономика 03.06.2022 11:31
Специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» справились с условным ЧП03.06.2022 10:11
Экономика 03.06.2022 10:11
Реклама