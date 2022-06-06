«Не наступить бы на те же грабли»: депутат ГД Савченко о перспективах тесного партнерства России и КНР

В России с первого месяца весны текущего года промышленный сектор работает в особых условиях, подстраиваясь под вызовы времени, выстраивая новые логистические цепочки и заключая контракты с новыми поставщиками. При этом объемы свободных товаров в той же Волгоградской области значительно сократились. В качестве поддержки производителям власти предлагают сегодня льготное кредитование. По мнению замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Олега Савченко, данная мера позволит российским предприятиям в перспективе стать полностью импортонезависимыми. Одновременно государство, налаживая контакты с иностранными партнерами, должно , по мнению Савченко, уже сейчас позаботиться о будущей безопасности. Это тем более актуально в свете налаживания партнерских отношений с Китаем.

– Возможно, эту меру нужно было ввести раньше, чтобы мы смогли подготовиться к независимости от импорта, – говорит Савченко. – Наши предприятия могли бы заблаговременно закупить оборудование, а, может быть, и попробовали повторить такое оборудование. У нас для этого есть все необходимое: хорошие специалисты и технологии. Сегодня Правительство РФ и Министерство промышленности протягивают производителям руку – даже не помощи, а партнерства. Выделяются льготные кредиты через Фонд развития промышленности, через Министерство и другие финансовые институты для того, чтобы наши предприятия, которые очень сильно пострадали из-за санкций, особенно машиностроение, в короткие сроки могли наверстать с минимальными потерями упущенное. Важно, чтобы технологические цепочки в России стали максимально независимыми.

По словам Савченко, российские – и в том числе, волгоградские промышленные предприятия – в ближайшее время должны прийти к тому, чтобы не испытывать впредь сложностей из-за внешних вмешательств. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, федеральный центр пытается искать поставщиков среди дружественных стран, причем даже в стратегических сферах.

– Я продолжаю утверждать: необходимо сделать все возможное, чтобы наши инвестиции, бюджет нашей страны и наши программы вкладывались в российское производство. Ситуация, в которой мы ранее впустили на территорию страны произведенную на Западе или в Китае продукцию, ни к чему хорошему не привела. При нашем высоком потребительском спросе мы кормили бюджеты других стран.

Несмотря на кризис, заявляет Олег Савченко, сегодня необходимо крайне осторожно относиться и рассматривать программы, которые предлагает Китай.

– Получается, что свои бюджетные деньги в этот сложный период мы попросту распределяем в пользу бюджета КНР и обеспечиваем рабочие места для китайских граждан. Этого категорически нельзя делать. Нужно быть предельно внимательными и осмотрительными. Нужно внимательно изучить ситуацию и понять, насколько необходимо открывать границу для китайских товаров, насколько необходимо пускать китайскую промышленность на нашу территорию. Не наступить бы на те же грабли.

Зампредседателя профильного думского комитета при этом не отрицает возможность тесного сотрудничества с Китаем. Однако, убежден Савченко, страны-партнеры впредь должны выполнять ряд условий при вхождении на российский рынок.

– Считаю, что нужны программы, которые стимулировали бы создание полноценного производства на территории России. Надо ставить условия, чтобы конструкторская документация и технологические документы оставались в нашей стране. Более того, на территории Российской Федерации должны сохраняться коды и IP-технологии. Мы гостеприимная нация, но если вы хотите прийти с бизнесом на наш рынок, будьте любезны – сделайте так, чтобы наши граждане и наши рабочие места были защищены.