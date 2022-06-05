Более 10% опрошенным волгоградцам не хватает денег на обед

Большинство опрошенных ИА «Высота 102» волгоградцев и до наступления тяжелых времен никогда не обедали в кафе и ресторанах во время перерыва на работе. Как показал проведенный информагентством в телеграм-канале опрос, экономят семейный бюджет с помощью домашних котлет 57% респондентов. Всего в опросе приняли участие 377 человек.
Общество 05.06.2022 16:25
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05.06.2022 16:25
Большинство опрошенных ИА «Высота 102» волгоградцев и до наступления тяжелых времен никогда не обедали в кафе и ресторанах во время перерыва на работе. Как показал проведенный информагентством в телеграм-канале опрос, экономят семейный бюджет с помощью домашних котлет 57% респондентов. Всего в опросе приняли участие 377 человек.
Большинство опрошенных ИА «Высота 102» волгоградцев и до наступления тяжелых времен никогда не обедали в кафе и ресторанах во время перерыва на работе. Как показал проведенный информагентством в телеграм-канале опрос, экономят семейный бюджет с помощью домашних котлет 57% респондентов. Всего в опросе приняли участие 377 человек.
Еще 14% волгоградцев признались, что им пришлось отказаться от бизнес-ланчей. И теперь еду на работу они привозят из дома.
17% сообщили, что не отказались совсем от обедов в кафе, однако стали делать это гораздо реже.
Самой немногочисленной оказалась группа опрошенных, которые признались, что остались вообще без обеда. Таких было 12%.
- Такие времена, - грустно констатируют участники опроса.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что волгоградцы все чаще отказываются от бизнес-ланчей. Деловые обеды подорожали в некоторых заведениях общепита до 400-500 рублей.
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