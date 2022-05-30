Общество

«Начальник прячется с котлетами»: волгоградцы стали экономить на бизнес-ланчах

Общество 30.05.2022 14:11
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30.05.2022 14:11


Волгоградцы стали экономить на походах в близлежащие с офисами кафе и рестораны, где они обычно заказывали бизнес-ланчи. 

– Раньше по цене это было вполне доступно – выходило рублей 200-250, сейчас все сильно подорожало, – рассказала ИА «Высота 102» сотрудница одной компании, расположенной в центре Волгограда. – Тратить по 400, а то и больше рублей в день на обед стало не по силам. Поэтому многие стали привозить еду на работу из дома в контейнерах. Да что там мы, рядовые сотрудники, даже наш начальник перестал ходить в кафе на обед, а у него зарплата побольше, чем у нас. Теперь закрывается у себя в кабинете и прячется с котлетками, которые ему жена дома приготовила. 

Корреспонденты ИА «Высота 102» решили выяснить, в какую сумму сегодня примерно обходится бизнес-ланч в заведениях общепита в Волгограде. Как оказалось, средняя стоимость бизнес-ланча в ресторанах и кафе города варьируется в пределах 400 рублей. 

Так, в баре «Шинок» предлагают деловой сет за 450 рублей. В эту сумму входят салат из свежих овощей, борщ, котлета из индейки, пюре, хлеб и чай. 

В ресторане «Маяк» могут накормить обедом за 380 рублей. Это стоимость двух блюд на выбор – например, суп и второе. 

В кафе «Маруся» два блюда обойдутся примерно в такую же сумму. Так, стоимость супа здесь – 130 рублей, салата – 150 рублей. Если взять еще и второе, то обед обойдется в пределах 500 рублей. 

Впрочем, корреспондентам ИА «Высота 102» удалось найти, наверное, самый дешевый бизнес-ланч в центре Волгограда. В кафе «Светлана» готовы накормить гостей за 220 рублей. В эту сумму входят уха, жаркое со свининой, салат с моцареллой, хлеб и напиток. Интересно, что в этом кафе частыми посетителями являются сотрудники расположенного рядом полицейского главка. 

Между тем, эксперты, как сообщали федеральные СМИ, предрекают сокращение количества заведений общепита в России к концу года. При этом также отмечается тенденция уменьшения заказов доставки продуктов. Причиной называется рост цен на продукты питания. 

А от чего готовы отказаться или уже отказались вы, наши читатели,  в целях экономии семейного бюджета? Поделитесь своим мнением по этому поводу в комментариях на сайте информагентства и в телеграм-канале ИА «Высота 102».

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