Происшествия

«Парень умер в скорой» : в центре Волгограда иномарка влетела в столб

Происшествия 05.06.2022 10:37
0
05.06.2022 10:37


Накануне вечером в Волгограде произошла авария, в которой погиб молодой парень, а 20-летняя девушка получила травмы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в 21.30 ч. на ул. Рокоссовского.
Автомобиль  «Тойота Краун» врезался в световую опору.
В результате ДТП 24-летний водитель от полученных травм скончался в машине скорой помощи,  пассажирка доставлена в больницу.






Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Происшествия
05.06.2022 10:26
Происшествия 05.06.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2022 09:32
Происшествия 05.06.2022 09:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2022 23:29
Происшествия 04.06.2022 23:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2022 19:02
Происшествия 04.06.2022 19:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2022 17:41
Происшествия 04.06.2022 17:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2022 16:28
Происшествия 04.06.2022 16:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2022 12:33
Происшествия 04.06.2022 12:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2022 11:30
Происшествия 04.06.2022 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2022 11:16
Происшествия 04.06.2022 11:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2022 08:00
Происшествия 04.06.2022 08:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2022 20:28
Происшествия 03.06.2022 20:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2022 15:33
Происшествия 03.06.2022 15:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2022 13:52
Происшествия 03.06.2022 13:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2022 11:48
Происшествия 03.06.2022 11:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2022 11:21
Происшествия 03.06.2022 11:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:38
Росгидрометцентр спрогнозировал 6 июня в Волгоградской области град и грозыСмотреть фотографии
11:33
«Друзья думали, что ушел домой»: в реке в Волгоградской области нашли тело пропавшего мальчикаСмотреть фотографии
10:37
«Парень умер в скорой» : в центре Волгограда иномарка влетела в столбСмотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом КАМАЗ насмерть сбил бабушкуСмотреть фотографии
09:32
В Волгограде взяли закладчика с килограммом героинаСмотреть фотографии
09:14
«Если кто-то не верит»: Росстат выдал новые данные о зарплатах волгоградцевСмотреть фотографии
08:26
В Волгоградской области продолжаются поиски пропавшего мальчикаСмотреть фотографии
06:39
«Жизнь заиграла яркими красками»: блогер помогала волгоградскому пенсионеру переехать из подвала в квартируСмотреть фотографииCмотреть видео
23:29
Под Волгоградом приостановили поиски пропавшего 3 июня мальчикаСмотреть фотографии
21:09
В Волгограде на видео попала 300-метровая очередь на концерт АрбенинойСмотреть фотографии
20:30
Эмили и Мартин: какие редкие имена выбирают своим детям волгоградцыСмотреть фотографии
19:02
«Здесь не все так просто»: в хуторе Волгоградской области ищут 8-летнего мальчикаСмотреть фотографии
17:41
Опубликованы фото с выгоревшего в Волгограде завода вторсырьяСмотреть фотографии
16:28
Стали известны подробности о смерти курсанта академии МВД в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:30
Волгоградский художник рассказал губернатору о своих мечтахСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде скончался курсант академии МВДСмотреть фотографии
13:34
Волгоградский аэропорт оставят транзитным до Дня РоссииСмотреть фотографии
12:33
Самолет из Волгограда при посадке в Петербурге осветили лазеромСмотреть фотографии
11:30
«Услышали «выстрелы»: стали известны подробности пожара в пункте приема вторсырья в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
На трассе под Волгоградом двое мужчин погибли в сгоревшей машинеСмотреть фотографии
09:56
Заброшенный Дом печати в Волгограде пытаются продать за 86 млн рублейСмотреть фотографии
08:45
7 июня РФС решит судьбу волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
08:00
В Кировском районе Волгограда ночью тушили крупный пожарСмотреть фотографии
05:37
«Третья Продольная сползет в овраг?»: в Дзержинском районе Волгограда прорубили самовольную дорогуСмотреть фотографииCмотреть видео
21:41
В Волгограде 84% опрошенных горожан не хотят возвращения McDonald'sСмотреть фотографии
21:05
Синоптики прогнозируют на выходные жару и грозы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде из-за угроз эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
20:07
В Волгограде достроили корпус онкодиспансераСмотреть фотографии
20:00
Под арендатором химической свалки в Волгоградской области горит земляСмотреть фотографии
19:36
В Волгограде отметили 65-летие больницы №4Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 