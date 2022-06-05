«Парень умер в скорой» : в центре Волгограда иномарка влетела в столб

В результате ДТП 24-летний водитель от полученных травм скончался в машине скорой помощи, пассажирка доставлена в больницу.
Происшествия 05.06.2022 10:37
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05.06.2022 10:37
В результате ДТП 24-летний водитель от полученных травм скончался в машине скорой помощи, пассажирка доставлена в больницу.
Накануне вечером в Волгограде произошла авария, в которой погиб молодой парень, а 20-летняя девушка получила травмы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в 21.30 ч. на ул. Рокоссовского.Автомобиль «Тойота Краун» врезался в световую опору.
В результате ДТП 24-летний водитель от полученных травм скончался в машине скорой помощи, пассажирка доставлена в больницу.
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