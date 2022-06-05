Экономика

«Если кто-то не верит»: Росстат выдал новые данные о зарплатах волгоградцев

Экономика 05.06.2022 09:14
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05.06.2022 09:14


Росстат опубликовал в начале июня новые данные о динамике среднемесячной номинальной зарплаты в Волгоградской области с конца 2021 года  по март 2022.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию ведомства, так, в Волгоградской области в декабре прошлого года этот показатель составлял 49901 рубль. В январе средняя зарплата снизилась до 38308 рублей, в феврале – до 37158 рублей.
А вот в марте зарплата пошла в рост и составила в среднем 41524 рубля.
Среди соседей Волгоградской области в ЮФО самая высокая среднемесячная номинальная зарплата оказалась в марте 2022 года в Астраханской области – 42884 рубля, в Ростовской чуть меньше – 42751 рубль. Больше всего получали жители Краснодарского края – 46892 рубля, а меньше всего – Калмыкии (33583).





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