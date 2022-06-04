Стали известны подробности о смерти курсанта академии МВД в Волгограде

Сегодня утром скончался курсант Волгоградской академии МВД. Как стало известно ИА «Высота 102», 20-летнему Илье Мачееву стало плохо на занятиях по общефизической подготовке.
Известно, что погибший проходил обучение на третьем курсе факультета подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников полиции. Илья Мачеев — уроженец Кумылженского района Волгоградской области. Сразу после окончания школы отправился поступать в ВА МВД.
Непосредственный очевидец, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что трагическое происшествие случилось во время кросса. По некоторым данным, курсант скончался не на территории академии, а в больнице № 25.
Фото: Илья Мачеев / vk.com