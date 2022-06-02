РУСАЛ подвел итоги ежегодной экологической акции «Зелёная волна»

Экономика 02.06.2022 15:42
0
02.06.2022 15:42
Москва, 2 июня 2022 года – РУСАЛ, ведущий мировой производитель алюминия, подвел итоги масштабной ежегодной экологической акции «Зеленая волна». В этом году в экомарафоне приняли участие более тысячи волонтёров из 13 городов, было высажено 1316 деревьев и кустарников.
В 2022 году акция «Зеленая волна» состоялась в Ачинске, Братске, Волгограде, Красноярске, Каменск-Уральске, Краснотурьинске, Новокузнецке, Саяногорске, Североуральске, Тайшете, Таежном, Шелехове и Ухте.
Эко-марафон РУСАЛа стартовал в Волгограде, где на территории реабилитационного центра «Вдохновение» активисты высадили розы, гортензии, кизильник и можжевельник, а финишировал в Братске в Парке Металлургов, где в акции приняли участие активисты из Молодежного совета БрАЗа.
Рекордные для этого года посадки прошли в Тайшете: почти 300 саженцев украсили городской Центральный парк культуры и отдыха.
В географию акции в этом году вошла республика Коми: волонтёры из Ухты озеленили территорию социокультурного центра «Феникс», построенного компанией РУСАЛ в посёлке Чиньяворык. Преобразились как территории социальных учреждений, так и общественные городские пространства в Сибири: саяногорский Парк Победы, парк отдыха «Мечта в Таёжном и др.
«В регионах своей ответственности РУСАЛ активно участвует в программах по формированию комфортной городской среды. При этом Компания изучает реальную ситуация на местах и всегда внимательно прислушивается мнению жителей. Мы знаем, что дефицит зелёных насаждений по-прежнему актуальная проблема для городских ландшафтов. Но озеленение – это не только благоустройство территории: оно способствует конкретному улучшению состояния окружающей среды. Именно поэтому интерес к акции «Зеленая волна» растёт с каждым годом: на неё приходят с друзьями, детьми, семьями, а места посадок становятся городскими «точками притяжения»», - отметил Рустам Закиев, директор Департамента обеспечения устойчивого развития бизнеса РУСАЛа.
Экологический марафон «Зелёная волна» проходит ежегодно с 2017 года. Его организатором является Фонд «Центр социальных программ» (ЦСП), реализующий социальные и благотворительные программы РУСАЛа, один из крупнейших российских некоммерческих фондов. За 5 лет по инициативе ЦСП были высажены более 6000 саженцев деревьев и кустарников. Инвестиции составили 7 миллионов рублей.
В 2022 году этом году в рамках озеленения и благоустройства в регионах ответственности Компании силами корпоративных волонтёров и активных горожан было высажено 1316 саженцев деревьев и кустарников.
Информация о компании. РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2021 году на долю компании приходилось около 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах.
Реклама
ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае02.06.2022 19:02
Экономика 02.06.2022 19:02
Банк «Открытие» улучшил условия начисления процентов на остаток по картам для пенсионеров02.06.2022 18:31
Экономика 02.06.2022 18:31
«Открытие Инвестиции» запустили фонд с промежуточными выплатами02.06.2022 17:22
Экономика 02.06.2022 17:22
«Открытие Инвестиции» представили онлайн-игру по финансовой грамотности для детей02.06.2022 16:57
Экономика 02.06.2022 16:57
Новый сервис аналитики Сбера поможет бизнесу лучше понять потребителя02.06.2022 16:15
Экономика 02.06.2022 16:15
Предприниматели – клиенты банка «Открытие» – теперь могут подключить СБП в онлайн-банке02.06.2022 16:10
Экономика 02.06.2022 16:10
Сбер выпустил более миллиона детских СберКарт02.06.2022 09:42
Экономика 02.06.2022 09:42
Цены на бензин замерли в Волгоградской области02.06.2022 09:05
Экономика 02.06.2022 09:05
ВТБ направил более 800 млн рублей на поддержку детей01.06.2022 16:52
Экономика 01.06.2022 16:52
Банк «Открытие» продлил акцию «Кредитная карта «120 дней» – бесплатно навсегда!»01.06.2022 15:58
Экономика 01.06.2022 15:58
Сбер ожидает роста заявок на образовательные кредиты01.06.2022 15:40
Экономика 01.06.2022 15:40
Банк «Открытие» вводит сезонные вклады «Летний Промо» и «Летний» с повышенными ставками01.06.2022 11:01
Экономика 01.06.2022 11:01
Профессиональный праздник отрасли мелиорации: отмечаем сразу после начала поливного сезона01.06.2022 10:41
Экономика 01.06.2022 10:41
ВТБ выявил новую схему мошенничества – звонки через мессенджеры01.06.2022 09:18
Экономика 01.06.2022 09:18
Банк «Открытие» провел благотворительный вечер в поддержку Фонда Хабенского31.05.2022 18:19
Экономика 31.05.2022 18:19
Реклама