Экономика

РУСАЛ подвел итоги ежегодной экологической акции «Зелёная волна»

Экономика 02.06.2022 15:42
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02.06.2022 15:42


Москва, 2 июня 2022 года – РУСАЛ, ведущий мировой производитель алюминия, подвел итоги масштабной ежегодной экологической акции «Зеленая волна». В этом году в экомарафоне приняли участие более тысячи волонтёров из 13 городов, было высажено 1316 деревьев и кустарников.
В 2022 году акция «Зеленая волна» состоялась в Ачинске, Братске, Волгограде, Красноярске, Каменск-Уральске, Краснотурьинске, Новокузнецке, Саяногорске, Североуральске, Тайшете, Таежном, Шелехове и Ухте.
Эко-марафон РУСАЛа стартовал в Волгограде, где на территории реабилитационного центра «Вдохновение» активисты высадили розы, гортензии, кизильник и можжевельник, а финишировал в Братске в Парке Металлургов, где в акции приняли участие активисты из Молодежного совета БрАЗа.
Рекордные для этого года посадки прошли в Тайшете: почти 300 саженцев украсили городской Центральный парк культуры и отдыха.
В географию акции в этом году вошла республика Коми: волонтёры из Ухты озеленили территорию социокультурного центра «Феникс», построенного компанией РУСАЛ в посёлке Чиньяворык. Преобразились как территории социальных учреждений, так и общественные городские пространства в Сибири: саяногорский Парк Победы, парк отдыха «Мечта в Таёжном и др.
«В регионах своей ответственности РУСАЛ активно участвует в программах по формированию комфортной городской среды. При этом Компания изучает реальную ситуация на местах и всегда внимательно прислушивается мнению жителей. Мы знаем, что дефицит зелёных насаждений по-прежнему актуальная проблема для городских ландшафтов. Но озеленение – это не только благоустройство территории: оно способствует конкретному улучшению состояния окружающей среды. Именно поэтому интерес к акции «Зеленая волна» растёт с каждым годом: на неё приходят с друзьями, детьми, семьями, а места посадок становятся городскими «точками притяжения»», - отметил Рустам Закиев, директор Департамента обеспечения устойчивого развития бизнеса РУСАЛа.
Экологический марафон «Зелёная волна» проходит ежегодно с 2017 года. Его организатором является Фонд «Центр социальных программ» (ЦСП), реализующий социальные и благотворительные программы РУСАЛа, один из крупнейших российских некоммерческих фондов. За 5 лет по инициативе ЦСП были высажены более 6000 саженцев деревьев и кустарников. Инвестиции составили 7 миллионов рублей.
В 2022 году этом году в рамках озеленения и благоустройства в регионах ответственности Компании силами корпоративных волонтёров и активных горожан было высажено 1316 саженцев деревьев и кустарников.

Информация о компании. РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2021 году на долю компании приходилось около 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах.

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