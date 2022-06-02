Расследования

В Волгограде осудят мужчин, торговавших препаратом для эпилептиков

Расследования 02.06.2022 14:07
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02.06.2022 14:07


Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении двух мужчин, которые пытались продать килограмм препарата для эпилептиков «Лирика». Как стало известно ИА «Высота 102», каждому из обвиняемых грозит до 8 лет лишения свободы. 

– В начале марта прошлого года двое волгоградцев 25-ти и 33-х лет в аптеке Москвы купили без рецепта 1 кг препарата «Лирика», содержащего сильнодействующее вещество прегабалин, – сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – В дальнейшем они спрятали 179 блистеров препарата в портативную музыкальную колонку, которую попросили доставить в Астрахань водителя такси, двигавшегося в попутном направлении. 

16 марта такси было остановлено на посту ДПС на мосту через Волгу трассы «Волгоград-Краснослободск», где запрещенное вещество было обнаружено и изъято сотрудниками полиции. 

– Мужчины обвиняются в незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта в крупном размере, оба признали вину частично, – сообщает Черединина. 

Прокуратура региона направила уголовное дело для рассмотрения в Краснослободский районный суд Волгоградской области.

Уголовные дела в отношении сотрудников аптеки, продавших запрещенные вещества, выделены в отдельные производства и находятся на стадии расследования.

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