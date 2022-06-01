Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов в своем телеграм-канале резко высказался по поводу возможного возращения в федеральный эфир звезд отечественной эстрады, уехавших из России, после начала спецоперации по денацификации Донбасса.

В беседе с журналистом ИА «Высота 102» политик рассказал, зачем опубликовал этот пост и кого раздавит колесо кровавой русофобии.

— Ни в коем случае нельзя допускать возврата в эфир федеральных телеканалов ургантов, васильевых, галкиных и прочей перхоти! — заявил в своем посте депутат. — Это не только мое мнение, это народная воля. Самая настоящая! Я много общаюсь с простыми людьми, разных профессий и возраста. И каждый день слышу это. Мнения обратного никто не высказал.

По словам Гимбатова, негативно об уехавших селебрити высказывались не только военнослужащие, но и обычные избиратели, простые волгоградцы.

— Сбежавшие деятели более чем проявились. Не просто как продажные, но и как крайне трусливые существа. Пользы российскому обществу от них быть не может. Развлекают, понятно. Но любая публичная личность еще и пример для подражания. Чему могут научить? Как ненавидеть Родину за ее же деньги? Других клоунов найдем. И поталантливее, возможно, — цитирует пост парламентария информагентство.

Политик уточнил, что опубликовал этот пост, потому что в Сети и на многих других площадках снова возникли активные обсуждения возможного скорого возвращения «стыдливцев».

— Эти вот уехавшие, но теперь мечтающие вернуться, ведь считают себя лучше нас. Лучше моих избирателей, подписчиков. Они элита, члены прогрессивного человечества, венец творения, — добавляет Андрей Гимбатов. — Но никакого поражения Родины не предвидится. И что? Пора возвращаться в отвратительную, агрессивную и немытую Московию. Грести лопатой бабло и ждать нового случая, чтобы плюнуть в души зрителям. А при случае и дальше пойти. Надо будет, такие будут рады и вовсе прикончить бесполезный быдловатый народец…

Депутат Госдумы уверен, что знаменитости, покинув Россию, попали в не самое лучшее положение. Причем как финансово, так и морально. Селебрити заставляют все больше лить грязи на страну, которая дала им все и чуть ли не каждый день доказывать свой переход в «новую веру».

— Простых людей больше всего возмущает даже не то, что все они опять сюда вернутся и продолжат дальше зарабатывать баснословные деньги, хотя и такое тоже есть, но все же главное, то, что по-настоящему злит людей — им снова позволят публично высказываться в стране, которую они так ненавидят, — поясняет Гимбатов. — Здесь в России их никто не прессовал, им все было можно. Но они зачем-то строили из себя жертву режима, заигрывали с Западом. Ну, вот их и использовали, а теперь просто выкинули. Зато сейчас многие из уехавших, стали стенать о значительных финансовых потерях, общем неприятии русских за рубежом и теперь тайно мечтают вернуться обратно, как будто ничего не произошло. Но предатели не нужны никому.

Народный избранник уверен, что колесо кровавой русофобии, которое раскручивали, в том числе и вышеуказанные персонажи, в скором времени раздавит их самих.

— Сегодня ты плюешь в свою страну, в свой народ, а завтра уже за тобой придут те же самые русофобы, которых ты так защищал, — резюмирует политик.

Фото: Андрей Гимбатов

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